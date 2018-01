Attention, Canadiens : cette année, la période pour produire votre déclaration de revenus est la plus courte depuis que les déclarations sont transmises électroniquement







Les services de l'Agence du revenu du Canada seront ouverts à compter du 26 février au lieu de la mi-février, mais il n'y a pas de prolongation de la date limite de production.

CALGARY, le 31 janv. 2018 /CNW/ - Cette année, la date à laquelle l'Agence du revenu du Canada (ARC) ouvrira ses services de déclaration par voie électronique est la plus tardive depuis que le service est offert, soit depuis le début des années 1990, ce qui signifie que les Canadiens disposeront d'une période plus courte pour produire leur déclaration de revenus. Cette période, qui était précédemment de 11 semaines, a été réduite à 9 semaines, mais la date limite pour que les documents financiers soient reçus et triés demeure le 30 avril 2018.

« Nous constatons que l'ARC ouvre son portail en ligne pour recevoir les déclarations de revenus un peu plus tard chaque année, ce qui met de la pression sur les Canadiens pour qu'ils s'organisent et envoient leur déclaration à temps, explique Lisa Gittens, conseillère fiscale principale à H&R Block. Mais les Canadiens n'ont pas à s'en faire, car nous avons des Pros de l'impôt partout au pays qui veillent à ce que leur processus de déclaration de revenus soit rapide et facile, qu'ils choisissent de se rendre à l'un des bureaux de H&R Block ou d'utiliser notre logiciel en ligne. Pour nous, l'échéancier réduit signifie simplement une plus grande concentration de clients satisfaits. Même si nous ne pouvons pas produire votre déclaration de revenus avant le 26 février, nous pouvons quand même estimer votre remboursement d'impôt et vous le remettre à l'avance grâce au programme de remboursement instantané de H&R Block. »

Mme Gittens suggère également aux Canadiens de prendre en considération les éléments suivants au moment de produire leur déclaration de revenus :

Les résidents du Québec doivent produire deux déclarations de revenus, une provinciale et une fédérale.

Des changements ont été apportés aux crédits d'impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants, le transport en commun et les études, ce qui pourrait avoir une grande incidence sur votre remboursement d'impôt.

Les personnes qui exploitent une entreprise doivent produire leur déclaration de revenus d'ici le 15 juin. Toutefois, si elles doivent de l'argent, elles devront payer l'intérêt, qui sera calculé à partir du 30 avril, mais n'auront pas de pénalité pour la production tardive de leur déclaration.

Plusieurs options s'offrent à vous lorsque vous produisez votre déclaration de revenus, que ce soit en ligne ou avec un conseiller fiscal, mais ce n'est pas tout le monde qui est un expert en fiscalité. En veillant à utiliser le logiciel le plus convivial ou à consulter un conseiller fiscal qui s'y connaît, vous aurez plus de chances d'obtenir le remboursement qui vous est dû.

