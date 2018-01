Des parlementaires soutiennent la santé mentale en suivant une formation sur le sujet







OTTAWA, le 31 janv. 2018 /CNW/ - C'est avec joie que la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a offert dimanche dernier une formation sur la santé mentale au caucus du Parti libéral. Cette formation fait suite à une formation semblable qui avait été offerte au caucus du Parti conservateur l'été dernier.

Cette dernière session coïncide presque parfaitement avec Bell Cause pour la cause, ce qui permet ainsi d'amplifier le message positif de la campagne qui vise à contribuer à mettre fin à la stigmatisation qui entoure les questions de santé mentale.

La formation comprenait le matériel des cours des programmes de la CSMC Premiers soins en santé mentale et Esprit au travail. Elle visait à mieux outiller les parlementaires en tant qu'employeurs et leaders communautaires à pouvoir identifier les indicateurs d'une détérioration ou d'une mauvaise santé mentale en ce qui les concerne eux-mêmes et en ce qui concerne les autres.

La CSMC a entreprit des démarches dans le but d'offrir une formation du genre au NPD.

Citations

« Nous avons été ravis par la réponse des partis lorsque nous avons proposé d'offrir une formation sur la santé mentale à leurs caucus. Avoir des personnalités comme champions et championnes de la santé mentale permet de montrer à tous que les défis auxquels ils sont confrontés sont non seulement acceptés mais aussi que des personnes occupant des postes de responsabilité y sont souvent confrontés. Une telle chose a une incidence incroyable sur la capacité à aborder au grand jour les questions de santé mentale. »

-- Louise Bradley, Présidente et directrice générale, Commission de la santé mentale du Canada

« Comme tous les employeurs, qui sont responsables de s'assurer que leurs milieux de travail sont sains et que leurs employés y sont épanouis, les membres du parlement doivent avoir conscience des signes que présentent les personnes qui sont peut-être confrontés à des problèmes de santé mentale et en être sensibles. La formation offerte par la Commission de la santé mentale du Canada sur la santé mentale est une ressource précieuse en ce sens qu'elle permet aux Canadiens et aux Canadiennes d'acquérir des connaissances et des compétences nécessaires pour créer des milieux de travail ou chacun peut y contribuer pleinement et de façon positive. »

-- Francis Scarpaleggia, président du caucus libéral, Parti libéral du Canada

« Notre parti est engagé à promouvoir des milieux de travail sains et sécuritaires aussi bien pour notre personnel que pour nos électeurs. Nous avons été très heureux de recevoir cette formation qui permettra à notre famille de conservateurs de contribuer à changer de façon positive les attitudes sur la santé mentale au Canada. »

-- David Sweet, président du Caucus conservateur, Parti conservateur du Canada

