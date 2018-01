Tangerine deviendra la banque officielle des Raptors de Toronto en juillet







TORONTO, le 31 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Scotia et MLSE ont annoncé que Tangerine deviendra la banque officielle et exclusive des Raptors de Toronto à compter du 1er juillet 2018, concluant ainsi la transaction annoncée précédemment par la Banque Scotia et MLSE (en anglais), dans le cadre de laquelle le domicile des Raptors de Toronto et des Maple Leafs de Toronto portera désormais le nom de Scotiabank Arena cet été.

« Ce futur partenariat entre Tangerine, filiale de la Banque Scotia, et les Raptors de Toronto est tout naturel et nous avons hâte au mois de juillet, alors que le Scotiabank Arena deviendra un point central de la scène des sports et du divertissement à Toronto », a déclaré John Doig, vice-président à la direction et chef du Marketing à la Banque Scotia.

Plus de détails au sujet du partenariat entre les Raptors de Toronto et Tangerine, ainsi que du Scotiabank Arena, seront dévoilés à compter du 1er juillet 2018.

La transaction et l'entente annoncées précédemment (en anglais) entre la Banque Scotia et MLSE englobent des occasions de parrainage et à caractère philanthropique, en plus du parrainage des Raptors de Toronto par Tangerine.

le 1 juillet 2018. Droits de nom exclusifs pour l'immeuble situé au 40 Bay Street (Air Canada Centre)

La Banque Scotia demeure le partenaire bancaire officiel des Maple Leafs de Toronto .

. Incubateur de MLSE intégré à l'Usine numérique de la Banque Scotia - un centre d'excellence numérique qui contribue à stimuler les programmes d'engagement des partisans et des clients

La Banque Scotia et la Fondation MLSE élargiront leur partenariat axé sur le soutien des jeunes dans la région du Grand Toronto, changeant des vies grâce au pouvoir du sport.

La Banque Scotia et MLSE collaboreront dans le cadre du programme SCÈNE afin d'élaborer des promotions axées sur les partisans et destinées aux amateurs de sports et de divertissement.

Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 38 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est la principale banque numérique au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes-chèques quotidiens ou de comptes d'épargne à intérêt élevé sans frais, d'une carte de crédit, de CPG, de REER, de CELI, de prêts hypothécaires ou de fonds communs de placement offerts par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Avec plus de 1 000 employés au Canada, Tangerine étend sa présence au-delà de son site Web et de ses applications bancaires mobiles à des Cafés, à des kiosques mobiles, ainsi qu'à des centres d'appels qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

À la Banque Scotia, nous avons à coeur de soutenir des organismes qui aident les jeunes à réaliser leur formidable potentiel. Les jeunes sont les leaders de demain, et notre but est de faire en sorte qu'ils aient les compétences et les outils nécessaires pour réussir. Ensemble, la Banque Scotia et ses employés appuient des causes qui répondent aux besoins des populations locales. Reconnue comme chef de file au chapitre des dons de bienfaisance et des activités philanthropiques, la Banque Scotia a versé, en 2017, plus de 80 millions de dollars pour aider les collectivités dans le monde.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 24 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2017, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à plus de 915 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

