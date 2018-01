Boardriders, Inc. publie une déclaration à propos de son président-directeur général Pierre Agnes







HUNTINGTON BEACH, Californie, 31 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Boardriders, Inc., a publié la déclaration suivante à propos de son président-directeur général, Pierre Agnes :

Tôt ce matin, notre président-directeur général, Pierre Agnes, a fait ce qu'il faisait souvent le matin : il est allé à la pêche sur le bateau qu'il aimait tant pour commencer sa journée. Plus tard dans la matinée, son bateau a été retrouvé sur la plage près de sa ville natale, et Pierre n'a plus été revu depuis. La famille Boardriders et tout l'univers du surf sont dévastés par cette nouvelle. Étant donné que la situation sur le terrain évolue toujours, nos déclarations d'aujourd'hui seront limitées. Nous nous concentrons sur notre collaboration avec les autorités locales qui mènent des opérations de recherche et de sauvetage, et sur le soutien que nous apportons à la famille de Pierre. Gardez Pierre et sa famille dans vos prières. Merci.

