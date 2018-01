La voix de l'AIA Canada entendue au Sénat ? Le rapport du Comité sénatorial sur les véhicules automatisés tient compte des préoccupations du marché secondaire







OTTAWA, 31 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications a publié son rapport présentant les questions d'ordre réglementaire et technique liées au déploiement des véhicules automatisés et branchés. Intitulé Paver la voie - La technologie et le futur du véhicule automatisé, le rapport propose des recommandations qui manifestent clairement que le message de l'AIA Canada a résonné haut et fort.



Le 17 mai 2017, le président et la vice-présidente de l'AIA Canada, Jean-François Champagne et France Daviault, ont témoigné au nom de l'industrie du marché secondaire de l'automobile. Ils ont exprimé leur préoccupation à l'égard de la quantité croissante de données de véhicule produites par la technologie télématique ainsi que de la mainmise sur ces données qu'exercent les constructeurs de véhicules. Ils ont précisé au comité que l'industrie du marché secondaire doit avoir un accès équitable aux données des véhicules pour être en mesure d'établir des diagnostics et d'effectuer des réparations, ainsi que pour assurer une concurrence loyale sur le marché. Cliquez pour prendre connaissance de la transcription intégrale et de la vidéo (code temporel : 18:58:42).

Le rapport comprend une section sur « L'accès aux données et concurrence » avec des recommandations pour Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Canada « surveille les répercussions de la technologie des véhicules automatisés et branchés sur la concurrence entre les divers secteurs des industries liées a? l'automobile et aux transports, afin de veiller a? ce que les secteurs comme le marche? secondaire et la location de voitures conservent l'accès aux données dont ils ont besoin pour offrir leurs services. »

En plus de préconiser l'accès aux données des véhicules, l'AIA Canada a demandé au gouvernement d'investir dans la main-d'oeuvre actuelle et future afin de s'assurer que le secteur soit en mesure de et prêt à réparer les véhicules de l'avenir. Le rapport contient la recommandation du comité « qu'Emploi et Développement social Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires afin de renforcer le recyclage professionnel, la mise a? niveau des compétences et le soutien a? l'emploi pour les Canadiens touchés par des perturbations du marché du travail. »

L'AIA Canada, à titre de voix et de ressource de l'industrie du marché secondaire de l'automobile, continuera de mettre l'accent sur ces deux dossiers clés au cours de l'année qui vient et de travailler avec des parties prenantes du gouvernement afin de veiller à la mise en oeuvre des recommandations du Comité sénatorial.

À propos de l'AIA Canada

L'Association des industries de l'automobile (AIA) du Canada est l'association sectorielle nationale qui regroupe l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de services du marché secondaire de l'automobile. La mission de l'AIA consiste à promouvoir, à former et à représenter nos membres quant à tous les aspects touchant la croissance et la prospérité de l'industrie. Pour plus de renseignements, visitez www.aiacanada.com, suivez @AIAofCanadaou aimez facebook.com/AIAofCanada.

Pour plus de renseignements, s'adresser au service des communications à :

180, rue Elgin, bureau 1400, Ottawa (Ontario) K2P 2K3 1-800-808-2920, poste 240

communications@aiacanada.com

Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 10:03 et diffusé par :