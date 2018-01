Nouvelle étude Wibbitz sur les tendances de la consommation de vidéo qui révèle les formats préférés des internautes







Les personnes interrogées préfèrent les tutoriaux de moins d'une minute, les contenus informatifs et éducatifs, tout comme les démonstrations produits. Et la moitié d'entre eux ont augmenté leur consommation de vidéos en 2017.

PARIS, le 31 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Wibbitz, la plateforme leader en création de vidéo automatisée grâce à l'intelligence artificielle, vient de dévoiler les résultats de sa dernière étude : Vidéo pour les entreprises ? Tendances des contenus, analysant où et comment les consommateurs regardent de la vidéo et quel type de contenus ils préfèrent.

Fin 2017, Wibbitz a interrogé plus de 1000 personnes afin de tester différents types de contenu vidéo : tutoriaux, éducation, information, démonstration produit, tests et témoignages.

Les tutoriaux arrivent en première position avec 51% d'approbation, résultat qui reflète la valeur ajoutée et la possibilité d'exploiter l'information par les consommateurs, élément clé du brand content. Ce chiffre confirme également que la vidéo est un format qui devient primordial dans la communication avec les consommateurs et qui peut réduire significativement les activités d'un service support.

Les autres résultats de l'étude soulignent l'importance pour les marques de développer en 2018 une stratégie vidéo multiplateformes :

65% des sondés interagissent avec une vidéo via le partage, le like ou les commentaires, dont 10% le faisant à chaque vidéo visionnée.

Plus de 40% des Millenials et de la Génération X interrogés citent Facebook comme étant la plateforme favorite pour la vidéo. Et plus de 50% des Millenials placent Snapchat en second alors que 30% de la Génération X sondés mettent Instagram en second

Les terminaux mobiles sont les plus utilisés pour regarder la vidéo (31%), devant l'ordinateur (26%) et les appareils de streaming (25%).

38% des personnes interrogées préfèrent les formats courts (moins d'une minute), ce qui doit inciter les marques à développer des vidéos plus courtes et plus engageantes.

« Dans les années qui viennent, la majorité du trafic internet sera constitué de flux vidéo. En conséquence, il est primordial de comprendre où et comment les consommateurs visionnent ce contenu, en plus des formats qu'ils préfèrent. Ainsi, les entreprises sont mieux armées pour développer des contenus engageant et de qualité, » explique Zohar Dayan, CEO et co-fondateur de Wibbitz. « Les résultats de cette étude démontrent que le futur du storytelling en ligne est dans la vidéo, non seulement pour les médias, mais aussi pour les marques. Cela représente un choix stratégique pour les entreprises qui recherchent de nouveaux canaux pour se connecter et interagir avec leurs consommateurs. »

Wibbitz propose une plateforme de création vidéo automatisée qui permet aux marques de créer des vidéos de haute qualité rapidement, facilement et à grande échelle. Reposant sur l'intelligence artificielle, Wibbitz permet en effet grâce à des outils tels que le traitement du langage naturel et le machine learning, de convertir son contenu textuel en vidéo.

Wibbitz est le leader des solutions de production de vidéo à base d'intelligence artificielle pour les storytellers. Parmi les partenaires de l'entreprise, on compte : Le Figaro, Associated Press, Mondadori, Reuters, Forbes, CBSi, Bonnier, Time Inc., ou Le Parisien qui utilisent sa technologie text-to-video brevetée pour générer automatiquement des formats courts aux couleurs de leurs marques. Wibbitz aide la production et la distribution vidéo de plus de 400 éditeurs et marques, leur permettant ainsi de développer leur audience, leur engagement et leur chiffre d'affaires, que ce soit sur ordinateur, appareil mobile ou réseaux sociaux.

Fondée en 2011, Wibbitz possède des bureaux à New York, Tel-Aviv et Paris. Pour plus d'informations : www.wibbitz.com et @wibbitz

