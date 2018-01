Le HCR et Alghanim Industries lancent une initiative régionale d'éducation des réfugiés syriens







La nouvelle initiative mettra l'accent sur l'éducation, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat

Alghanim Industries s'engage à investir 1,5 million de dollars US et dirigera les efforts pour recueillir 8,5 millions de dollars de plus

Le programme vise à atteindre 100 000 jeunes réfugiés et enfants d'ici 2020

Alghanim Industries, l'une des plus grandes sociétés privées dans la région MENA, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle initiative, intitulée « The MENA Philanthropy Leaders Initiative for Refugee Youth and Children ». Cette initiative vise à lever au moins 10 millions de dollars US de fonds privés pour aider à éduquer et former les réfugiés syriens dans la région MENA.

L'initiative a été officiellement convenue au cours de la réunion annuelle du forum économique mondial de Davos, en Suisse, par le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et le président-directeur général d'Alghanim Industries, Omar K. Alghanim. L'annonce repose sur un protocole d'entente (PE) signé entre Alghanim Industries et le HCR. Ce PE vise à financer et à soutenir une série de programmes d'éducation et de sensibilisation sociale, notamment des groupes de soutien pour l'apprentissage des langues et l'aide aux devoirs, afin de contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes syriens et de les préparer à devenir des membres actifs dans leur pays d'accueil ou lorsqu'ils rentreront en Syrie.

L'objectif de financement initial est de 10 millions de dollars US, avec un engagement immédiat de 1,5 million de dollars de la part d'Alghanim Industries, qui sera suivi d'efforts pour obtenir l'engagement d'autres entreprises du secteur privé dans la région MENA. L'initiative sera défendue par Omar K. Alghanim, qui coordonnera les efforts pour recueillir les fonds indispensables auprès de chefs d'entreprise régionaux et de philanthropes qui partagent la même vision et ne souhaitent pas voir une génération perdue.

Le financement cible de 10 millions de dollars sera utilisé pour des activités telles que la formation professionnelle et universitaire, l'enseignement de compétences et l'aide aux réfugiés et aux jeunes personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Le but de l'initiative est de toucher 100 000 jeunes réfugiés et de leur offrir des interventions qui les aideront à devenir les bâtisseurs du progrès économique et social lorsqu'ils rentreront dans leur pays d'origine.

En annonçant l'initiative, Omar K. Alghanim a déclaré : « Les leaders du secteur privé dans notre région doivent jouer un rôle pour aider à reconstruire les économies et les sociétés affectées par la crise des réfugiés. Nous devons concentrer notre attention pour nous assurer que les enfants et les jeunes déplacés aient accès à l'enseignement et aux formations professionnelles dont ils ont besoin. Ce point est fondamental s'ils doivent devenir des esprits critiques constructifs - la prochaine génération d'entrepreneurs et de leaders sociaux et politiques - et résoudre les grands problèmes de demain. »

Et de poursuivre : « Alghanim Industries possède une longue expérience et sait fournir aux autres le soutien dont ils ont besoin pour devenir des entrepreneurs, et nous avons maintenant l'opportunité d'élargir nos efforts aux réfugiés en difficulté, et de redonner de l'espoir aux pays qui ont connu la tragédie du conflit et des déplacements de populations. En plus d'engager 1,5 million de dollars pour lancer l'initiative, je coordonnerai les efforts pour mobiliser au moins 8,5 millions de dollars provenant d'autres sources philanthropiques. Nous travaillerons ensuite avec le HCR pour nous assurer que les fonds sont utilisés à bon escient. »

Applaudissant cette initiative, Filippo Grandi a déclaré : « Cette importante initiative d'Omar Alghanim s'inscrit dans l'orientation stratégique du HCR, qui vise à emprunter une approche portant sur la société dans son ensemble ; des individus et des entreprises travaillant la main dans la main pour s'assurer que les personnes qui ont été forcées de fuir soient en mesure de reconstruire leurs vies et de prendre leur avenir en main. Le HCR apprécie cet engagement généreux, qui souligne l'importance du milieu des affaires de la région MENA pour soutenir les communautés déplacées de la région. »

Omar K. Alghanim justifie cet engagement par son désir de donner le pouvoir aux plus défavorisés, de soutenir l'éducation et d'encourager l'entrepreneuriat, trois nécessités qui forment les piliers de la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) d'Alghanim Industries. En plus de son partenariat avec le HCR, la société est le principal contributeur d'INJAZ-Kuwait, et collabore avec AMIDEAST pour offrir des cours de soutien linguistique aux enfants de l'orphelinat Children's Home du Koweït.

À propos d'Alghanim Industries

Alghanim Industries est l'une des plus anciennes et des plus grandes sociétés privées de la région MENA. Fondée il y a plus d'un siècle au Koweït, la société emploie aujourd'hui 15 000 personnes dans 30 entreprises à travers 40 pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Europe de l'Est et d'Asie.

Alghanim Industries est en tête du marché dans pratiquement tous les secteurs d'activité importants qu'elle occupe, notamment : l'ingénierie, la vente au détail, la vente et l'entretien d'automobiles, l'isolation et les structures de bâtiment préconstruites en acier, la logistique et l'entreposage, les biens de consommation courants, l'alimentation, l'industrie du pétrole et du gaz, la bureautique, la publicité, l'assurance, les crédits à la consommation et les voyages. La société développe activement son portefeuille de marques, en mettant l'accent sur les partenaires internationaux de premier plan. Parmi eux : Avis, British Airways, British Petroleum, Cathay Pacific, Daewoo, Honda, Saint-Gobain et Toshiba. Par ailleurs, Alghanim Industries a créé un certain nombre d'entreprises régionales prospères, telles que X-cite (électronique grand public) et Safat Home (art de vivre et ameublement). Pour en savoir plus sur Alghanim Industries, rendez-vous sur http://www.alghanim.com.

