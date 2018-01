Defence IQ : des logisticiens et des ingénieurs militaires chevronnés vont participer à la Combat Support Week à Londres







LONDRES, January 31, 2018 /PRNewswire/ --

La Combat Support Week (Semaine du soutien au combat), présidée par le général Sir Peter Wall, ancien chef de l'état-major de l'armée britannique (2011-2014), se rapproche à grands pas. Pour la première fois, les conférences sur le génie militaire et la logistique de la chaîne d'approvisionnement de la défense, installées au même endroit, vont réunir des logisticiens et des ingénieurs militaires chevronnés de pays tels que l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Suède, le Canada, la Belgique, la Grèce, la République tchèque, l'Autriche, l'Irlande, la Hongrie, la Roumanie et la Norvège.

Avant l'évènement, le général Sir Peter Wall a fait part de ses réflexions sur les défis que la Semaine du soutien au combat cherchera à relever.

« Le génie militaire et la logistique sont essentiels à la viabilité des forces déployées et engagées dans une manoeuvre opérationnelle. Nous l'avons vu lors de la récente défaite de l'État islamique dans le nord de l'Irak et lors des déploiements de l'OTAN en Europe, destinés à prévenir la recrudescence de la menace russe. Ces facteurs sont tout aussi importants dans les opérations de stabilisation, l'aide humanitaire et les secours aux sinistrés. Ce sont, autrement dit, des contributions décisives au succès de toute expédition ou campagne militaire et nous les sous-estimons à nos risques et périls. La diminution des ressources de défense augmente indéniablement les risques dans ce domaine.

« La Semaine du soutien au combat offrira un accès sans précédent à une cohorte multinationale de haut niveau, composée de spécialistes du génie militaire et de la logistique. Cela offrira aux délégués une occasion unique de comprendre les exigences d'un soutien intégral à toute mission. En outre, la Semaine offrira à l'industrie un point de vue peu habituel sur les défis auxquels sont confrontées ces deux communautés, ainsi que sur la possibilité d'explorer la manière dont de nouvelles capacités vont contribuer au champ de bataille de l'avenir. Chaque journée de conférence va débuter par un certain nombre de séances plénières conjointes, au cours desquelles les hauts commandants militaires décriront leur vision et ce qu'ils envisagent pour l'accomplir.

« J'ai vraiment hâte de présider cette conférence internationale qui tombe à point nommé, et je vous encourage à vous joindre à nous à Londres, en février prochain. »

La Semaine du soutien au combat intégrera une approche collaborative de bout en bout au soutien du combat grâce à des groupes d'experts qui conjugueront leurs forces, des études de cas sur l'industrie et des séances partagées de tissage de réseaux. Pour en savoir plus, veuillez visiter http://bit.ly/CombatSupportWeek2018, appeler le +44 (0)207 036 1300 ou envoyer un courriel à enquire@defenceiq.com.

La presse est invitée à participer à cet important forum de l'industrie. Si vous souhaitez obtenir une carte de presse gratuite, veuillez adresser un courriel à Nishkala Thiru à l'adresse Nishkala.Thiru@iqpc.co.uk

Contact avec les médias : Nishkala Thiru, +44(0)20-7368-9300, Nishkala.Thiru@iqpc.co.uk

Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 01:00 et diffusé par :