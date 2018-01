Le service mobiquity® Money de Mahindra Comviva reçoit deux nominations aux prix GSMA GLOMO 2018







NEW DELHI, January 31, 2018 /PRNewswire/ --

Nominé avec Airtel Tanzania pour le service Airtel Money en Tanzanie

Nominé avec Cassava Fintech (Econet Wireless Zimbabwe) pour le service EcoCash Savings Club au Zimbabwe

Mahindra Comviva, leader mondial des solutions de mobilité, a reçu des nominations dans deux catégories lors des prestigieux Global Mobile Awards 2018. Les nominations ont été reçues dans les catégories « meilleure innovation mobile pour les paiements » et « meilleure innovation mobile pour les femmes sur les marchés émergents ». Les vainqueurs seront annoncés lors du GSMA MWC, qui se tiendra à Barcelone du 26 février au 1er mars.

La nomination dans la catégorie « meilleure innovation mobile pour les paiements » a été reçue pour Airtel Money Tanzania, service basé sur mobiquity® Money de Comviva. Lancé en 2009, Airtel Money en Tanzanie va bien au-delà des simples transferts entre particuliers, des recharges et du paiement de factures ; il est devenu le moteur d'un écosystème pour les microcrédits, les paiements de transports, les paiements aux commerçants, l'assurance-récolte, les paiements transfrontaliers et les groupes d'épargne, aidant ainsi la Tanzanie à ne plus avoir autant recours aux espèces et à devenir une société numérique inclusive.

La nomination dans la catégorie « meilleure innovation mobile pour les femmes sur les marchés émergents » a été décernée au service EcoCash Savings Club, basé sur mobiquity® Money. Lancé en mai 2015, EcoCash Saving Club numérise les groupes d'épargne informels au Zimbabwe, nommés « Mukando » ou « Maround », en offrant une plateforme inclusive, sécurisée, transparente et pratique pour permettre aux Zimbabwéennes de mettre leurs épargnes en commun pour les situations d'urgence.

Manoranjan Mohapatra, PDG de Mahindra Comviva, a déclaré : « Nous sommes très heureux de recevoir ces nominations lors des prestigieux prix GLOMO 2018, car celles-ci confirment que nous sommes capables d'innover et de nous montrer à la hauteur de conditions difficiles dans différentes régions du monde. Nous croyons que le croisement des affaires et de la technologie ouvre de nouvelles opportunités pour la transformation numérique, tout en oeuvrant pour le bien commun. Nous nous réjouissons que notre service mobiquity® Money ouvre la voie à la numérisation des sociétés et ait un impact positif sur la vie de millions de personnes. »

« Les GLOMO offrent à des organisations et des individus du monde entier la possibilité de démontrer que la technologie mobile continue d'inspirer de nouveaux sommets d'ingéniosité, d'innovation et de réussite », a déclaré Michael O'Hara, directeur du marketing de GSMA. « Comme toujours, la qualité des participants est extrêmement élevée, et le simple fait d'être présélectionné pour les GLOMO aujourd'hui est une réalisation importante en soi. Nous souhaitons bonne chance à tous les nominés, et nous avons hâte de dévoiler les vainqueurs lors du Mobile World Congress le mois prochain. »

