TUTC est couronnée dans la catégorie « Above and Beyond » lors des prix Mr & Mrs Smith Hotel Awards







The Ultimate Travelling Camp (TUTC - campement nec plus ultra pour les voyageurs), la seule entreprise de propriétés de luxe en Inde, est parvenue à figurer sur la liste des gagnants des collections hôtelières les plus incroyables lors de la cérémonie annuelle des Smith Awards, organisée par Mr et Mrs Smith, la plus grande autorité londonienne en termes de voyages de luxe. Le Chamba Camp de TUTC, situé à côté du monastère de Thiksey, a rivalisé avec les meilleurs séjours du monde et s'est érigé en vainqueur, pour ses aménagements incomparables et les expériences personnalisées qu'il procure à ses clients.

L'endroit a été élu meilleure propriété dans la catégorie « Above and beyond » (Bien au-delà). Il a été choisi par un jury de personnalités connaissant bien les voyages, notamment la designer Jenny Packham et les auteurs de voyage Johannes Pong et Lucy Williams. Le gagnant de ce prix est sélectionné parce qu'il dépasse les attentes (une boisson qui attend le visiteur, la meilleure table pour votre anniversaire, une collation pour le voyage de retour) et parce qu'il sait exactement comment procurer le sentiment de bien-être ; autrement dit, c'est un hôte dans toutes les règles de l'art.

L'auteur de voyage Johannes Pong, l'un des membres du jury, a décrit TUTC comme « un professionnel du glamping - camping avec glamour - absolument magique et respectueux de l'environnement, qui offre des tentes grandioses dotées de vues panoramiques sur les monastères perchés au sommet des montagnes, sur les contreforts de l'Himalaya au Ladakh ».

Les membres du jury ont chanté les louanges de TUTC en déclarant : « Ce qu'accomplit l'équipe de cet habitat himalayen haut de gamme est un véritable miracle, d'autant plus impressionnant quand on tient compte de l'environnement : 3 500 mètres d'altitude dans la vallée du Ladakh. Du majordome personnalisé attribué à chaque tente en toile ultra-luxueuse à la bienveillance des danseurs locaux qui accompagnent le dîner : chaque détail semble avoir déjà été pensé. Vous avez un petit creux pendant la nuit ? Il vous suffit de plonger votre main dans votre tiroir à collations bien garni. Edmund Hillary en serait vert de jalousie ! »

S'exprimant sur cette réussite, Dhun Cordo, co-fondateur de TUTC, a commenté : « Nous sommes extrêmement heureux et fiers d'avoir remporté la plus haute récompense dans une catégorie très exclusive. Cela témoigne de notre engagement à offrir des expériences exceptionnelles et un luxe personnalisé à nos clients qui veulent explorer les paysages difficiles de l'Inde ».

À 3500 mètres d'altitude, les services exceptionnels de TUTC répondent à tous les caprices et envies de ses estimés clients. Le luxe est incarné par ses tentes au bel esthétisme, meublées avec des chandeliers en bois, quatre lits à baldaquin, du linge délicat et des meubles d'époque en bois. Chaque tente offre une salle de bains attenante à la chambre avec une douche d'eau chaude, des équipements griffés pour faire sa toilette, un coffre-fort, des services de blanchisserie, des terrasses en bois privatives, un accès illimité au Wi-Fi dans la tente de la réception, un service de sécurité et paramédical 24/7, de l'électricité 24/7, une boutique, une bibliothèque et les services d'un majordome personnel.



