De nouveaux accessoires, capteur infrarouge et entretoise de tige, disponibles pour la gamme d'humidimètres de sol TDR







AURORA, Illinois, le 30 janvier 2018 /CNW/ - Spectrum Technologies, Inc., le principal fabricant de technologies de mesure des plantes, annonce avoir ajouté deux accessoires à la gamme de produits FieldScout® TDR : le capteur de température infrarouge (Infrared Temperature Sensor) et l'entretoise de tige (Rod Spacer).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/635444/Spectrum_Technologies_Infrared.jpg

Indispensable pour les modèles TDR 350 et 150, le capteur infrarouge permet de prédire le flétrissement du gazon avec une plus grande précision, ce qui veut dire que vous pouvez corriger un déficit hydrique plus tôt, facilement, et réduire le stress thermique sur le vert. Attachez simplement le capteur au TDR 350 ou 150 : vous commencez à recevoir en temps réel, sur l'écran, les relevés de température de la surface du gazon, ce qui est idéal pour le balayage d'une surface. Lorsque vous appuyez sur le bouton « READ », la température infrarouge (IR) est enregistrée avec l'humidité du sol et EC par rapport à cette position par GPS. Visualisez, stockez et cartographiez tous les points de données en temps réel à l'aide du TDR 350 conjointement avec l'application mobile FieldScout® et le SpecConnect FieldScout Pro amélioré. La trousse de capteur IR sera commercialisée à 299 $. Les commandes sont actuellement acceptées et la livraison est prévue pour le 1er avril 2018.

L'entretoise de tige permet des mesures précises de l'humidité du sol, et ce, à des profondeurs de 1,3 cm (0,5 po) ou de 2,5 cm (1 po) lorsqu'elle est utilisée avec un jeu standard de tiges de 3,81 cm (1,5 po). Pour maintenir un environnement optimal, il est important de mesurer et de comprendre les profils d'humidité peu profonds. C'est-à-dire que tout excès ou tout manque d'humidité dans la couche supérieure peut affecter la fermeté de la surface et la qualité générale du parcours. Pour basculer entre les deux mesures de profondeur, assurant ainsi précision et efficacité, retournez facilement l'entretoise et ajustez le réglage TDR. Les entretoises de tige, faciles à utiliser et polyvalentes, sont conçues pour se fixer à tout compteur Spectrum TDR et s'en détacher, y compris les modèles 350/150 ou 300/100. Le prix des trousses d'entretoise de tige (de 49 $ à 75 $) varie en fonction du modèle de compteur TDR que vous possédez. Les commandes sont actuellement acceptées et la livraison est prévue pour le 1er mars 2018.

Spectrum Technologies, fondée en 1987 et établie à Aurora, en Illinois, États-Unis, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de pointe dans les domaines agricole, horticole et d'entretien de pelouses. Spectrum Technologies, dont les marques incluent WatchDog®, FieldScout®, WaterScout®, DataScout®, LightScout®, TruFirm® et SpecConnecttm, a reçu 24 prix AE50 de l'American Society of Agricultural and Biological Engineers, preuve éclatante de son engagement profond envers l'innovation et la qualité. Pour en savoir plus, composez le 815-436-4440 ou rendez-vous sur www.specmeters.com.

SOURCE Spectrum Technologies

Communiqué envoyé le 30 janvier 2018 à 21:12 et diffusé par :