Le Mardi des tuques est arrivé! Plus qu'une tuque, c'est une façon de mettre fin à l'itinérance







TORONTO, le 30 janv. 2018 /CNW/ - Joignez-vous à l'organisme Chez Toit et à nos organismes partenaires partout au Canada le 6 février en vue du Mardi des tuques, lors duquel nous vendrons des tuques, des chaussettes et des mitaines afin de soutenir les solutions à long terme à l'itinérance.

Ensemble, nous pouvons mettre fin à l'itinérance pour les quelque 235 000 Canadiens qui la subissent chaque année.

Que puis-faire lors du Mardi des tuques?

Le mardi 6 février, nous vous invitons à assister à l'événement de l'organisme partenaire de votre collectivité et à acheter une tuque, de même qu'à PRENDRE PART À LA CONVERSATION! Partagez vos #SelfieTuque sur Facebook, Twitter et Instagram en utilisant #MardiTuque, #cttuque et @ChezToit.

Qui est le porte-parole de cette année?

Cette année, Jesse Thistle fait honneur à l'organisme Chez Toit en agissant à titre de porte-parole officiel du Mardi des tuques.

Jesse est Cri-Métis du côté maternel, et écossais et algonquin du côté paternel. Il est récipiendaire des bourses Trudeau et Vanier, ainsi que médaillé d'argent du Gouverneur général. Il est étudiant au doctorat et l'actuel chercheur invité en itinérance chez les Autochtones à l'Observatoire canadien sur l'itinérance, où il a récemment élaboré la définition nationale de l'itinérance chez les Autochtones au Canada. Jesse se sert des expériences qu'il a vécues sur le plan de l'itinérance et de la toxicomanie pour modeler la façon dont il approche les études en itinérance, l'histoire des Autochtones, le travail social et les études en toxicomanie.

Jesse sera disponible pour des entrevues le lundi 5 février et le mardi 6 février en matinée.

Où puis-je acheter ma tuque?

Du matin au soir, des bénévoles associés à 38 organismes communautaires partenaires partout au pays seront présents dans les rues, les centres commerciaux et les carrefours de transport en commun afin d'encourager les passants à acheter des tuques, des mitaines et des chaussettes. Une liste complète des événements (en anglais) [http://www.raisingtheroof.org/news-and-events/events/] est offerte. Les tuques peuvent également être achetées en ligne (en anglais) [https://www.gifttool.com/shop/ShopDepartment?ID=1676&VER=1&LNG=EN&DID=1197].

Quels articles sont disponibles?

Cette année, nous vous couvrons de la tête aux pieds! Différents modèles de tuques sont offerts, ainsi que des mitaines, des chaussettes et une toute nouvelle casquette de baseball. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site Web www.raisingtheroof.org/chez-toit/

Que fait-on avec l'argent?

Depuis 1997, la campagne des tuques de l'organisme Chez Toit a permis de recueillir plus de huit millions de dollars afin de soutenir les solutions à long terme à l'itinérance. Puisque 50 % du produit brut est destiné aux organismes communautaires partout au pays et que le reste du produit couvre le coût de la campagne et permet de soutenir les initiatives nationales de lutte contre l'itinérance de l'organisme Chez Toit, l'achat de tuques fait une grande différence dans la vie de milliers de Canadiens chaque année.

Chez Toit

L'organisme Chez Toit offre un leadership national en matière de solutions à long terme à l'itinérance par l'entremise de partenariats et de collaboration avec divers intervenants, d'investissements dans les collectivités locales et de l'éducation du public. Pour en apprendre davantage, consultez le site : www.raisingtheroof.org

SOURCE Raising the Roof

Communiqué envoyé le 30 janvier 2018 à 20:05 et diffusé par :