Mandat de grève pour les employé(e)s de l'Institut Canadien de Québec







MONTRÉAL, 30 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de négociations infructueuses qui perdurent depuis deux ans, les 211 syndiqué(e)s des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501, travaillant pour l'Institut Canadien de Québec se sont dotés d'un mandat de grève. Malgré une trentaine de rencontres de négociation, l'employeur n'a pas démontré l'ouverture escomptée afin d'éviter que les employé(e)s, dont 85 % sont des femmes, entreprennent des moyens de pression dès le 5 mars s'il est impossible de s'entendre sur les termes d'une convention collective d'ici là.



Les travailleuses et les travailleurs, qui sont à l'emploi de cet OSBL, expriment ainsi leur mécontentement et leur indignation devant le manque de considération et la disparité de traitement qui existent avec leurs collègues cols blancs exerçant le même type d'emploi qu'eux dans le réseau des bibliothèques de Québec. Le syndicat des TUAC 501 considère que les demandes syndicales étaient très raisonnables puisqu'il était proposé de réduire l'écart sur le plan monétaire et non d'obtenir un rattrapage complet avec les fonctionnaires de la ville de Québec.

Au chapitre des points en litige, mentionnons :

La trop grande précarité des emplois pour les employé(e)s à temps partiel et sur appel en raison du nombre d'heures octroyées par rapport aux nombres d'heures de disponibilité exigées;

L'augmentation de la part de l'employé(e) au régime de retraite de 8 % à 10 % en cours de convention tandis que l'employeur s'engage à maintenir sa contribution seulement d'ici à ce que le déficit soit résorbé pour par la suite s'octroyer un congé de cotisation et d'encaisser les surplus;

La gestion de l'ancienneté par secteur géographique plutôt que dans l'ensemble du réseau;

Aucun gain au niveau des vacances, des primes ainsi que de la répartition et la rémunération des heures supplémentaires.

« L'offre de l'employeur est tout à fait inacceptable pour les travailleuses et les travailleurs, car elle impose un recul de nos conditions de travail. Nous ne voulions pas en arriver à ce moyen ultime, mais après deux ans de négociations infructueuses, la partie patronale ne nous laisse pas le choix », affirme Martin Daudelin, négociateur des TUAC 501.

À propos des TUAC 501

Avec ses quelque 18 000 membres répartis dans plus de 410 entreprises, le syndicat des TUAC 501 fait partie du plus important syndicat francophone de l'alimentation et du commerce de tout l'Est du Québec et des Maritimes. Notre organisation élargie compte plus de 55 000 membres au Québec, 250 000 au Canada et au-delà de 1,3 million en Amérique du Nord. Nos membres travaillent dans tous les domaines de l'industrie alimentaire et le commerce, ainsi que dans d'autres domaines tels les emplois de service, de transformation, de fabrication, ainsi que les emplois techniques et professionnels. Pour plus d'information sur les TUAC 501, visitez le www.tuac501.org.

Source : Martin Daudelin | Négociateur - TUAC 501 ? bureau : 418 624-4737

