Les athlètes de Squash sont nommés pour les Jeux du Commonwealth de 2018







Les Canadiennes visent une place sur le podium sur la Gold Coast le 4 avril

OTTAWA, le 30 janv. 2018 /CNW/ - Un dynamique duo canadien se prépare à disputer la balle de match sur les terrains de la Gold Coast australienne pour les Jeux du Commonwealth de 2018, à compter du 4 avril 2018.

Samantha Cornett et Nikkole Todd représenteront le rouge et le blanc dans les épreuves féminines de softball et de simple aux Jeux. Le duo a remporté la victoire en se classant 5e aux Championnats du monde de double de la Fédération internationale de squash 2017 à Manchester, en Angleterre.

« Ce duo très compétitif a déjà représenté le Canada à deux reprises dans le cadre d'important Jeux, et il l'a fait avec un niveau de performance qui a surpris presque tout le monde », a déclaré Dan Wolfenden, directeur général de Squash Canada. « Leur présence aux Jeux du Commonwealth représente un autre jalon non seulement dans leur croissance, mais aussi dans le développement collectif du squash de haute performance au Canada. Nous sommes fiers de les présenter et sommes persuadés qu'elles sauront porter le rouge et blanc avec fierté, passion et performance. »

Samantha « Sam » Cornett (Deep River, ON) représentera le Canada aux Jeux du Commonwealth pour la deuxième fois de sa carrière. Elle a participé aux épreuves féminines en simple et en double mixte aux Jeux de 2014 à Glasgow, en Écosse. L'athlète de 26 ans a déjà remporté une médaille en double alors qu'elle et Todd avaient remporté la médaille d'argent aux Jeux panaméricains de 2015. Cornett est la joueuse canadienne la mieux classée selon le classement de la PSA (Professional Squash Association) World Tour, au 24e rang.

Nikkole « Nikki » Todd (Regina, SK) constitue l'autre moitié de ce dynamique duo. Ce sera sa première participation aux Jeux du Commonwealth, mais elle a représenté le Canada aux Jeux panaméricains de 2015 et aux Championnats du monde féminins en équipes de 2014 et 2016. La joueuse de 27 ans a participé à plusieurs événements de PSA lors de quarts de finale et de demi-finales et occupe actuellement le 53e rang du classement mondial de la PSA.

Les deux athlètes ont fait des progrès importants au cours des 16 derniers mois en mettant l'accent, la saison dernière, sur la constance sur le terrain de simple du circuit professionnel. Cornett, l'année même après son retour à la suite d'une blessure, a remporté deux tournois de la PSA World Tour la saison dernière, tandis que la saison 2017-2018 de Todd a débuté en trombe avec une victoire lors d'un au tournoi de la PSA World Tour. Elle a été nommée Athlète féminine du mois de décembre par la PSA.

« Ce sera la troisième fois que je représente le Canada dans le cadre de Jeux et la fierté que je ressens chaque fois que j'ai l'occasion de porter les couleurs de notre pays est incommensurable », a déclaré Cornett. « L'excitation que j'ai ressentie lors de ma première apparition aux Jeux du Commonwealth a doublé cette fois, parce que je serai avec Nikki. Nous avons travaillé dur pour développer notre jeu et notre manière de jouer en double, nous nous complétons bien sur le terrain et le lien que nous avons construit nous donnera une chance de rivaliser avec les meilleures. »

Le duo sera accompagné par l'entraîneur national féminin de Squash Canada, Graeme Williams, qui, comme Todd, fera sa première apparition aux Jeux du Commonwealth. Williams était l'entraîneur de Sam et Nikki lorsqu'elles ont remporté la médaille d'argent pour le Canada aux Jeux panaméricains de 2015.

Le squash a été présenté aux Jeux du Commonwealth pour la première fois en 1998. Les athlètes y jouaient dans un nouveau centre à la fine pointe de la technologie, à Bukit Talil en Malaisie, avec des murs de terrain mobiles permettant de jouer en double sur des terrains de grande taille. Le tournoi comprend le simple et le double masculins, le simple et le double féminins, ainsi que le double mixte. Depuis son introduction au programme sportif, le Canada a obtenu deux médailles en squash dans l'histoire des Jeux du Commonwealth. C'est Jonathan Power, le seul canadien classé #1 au monde qui y a remporté les deux médailles pour le Canada : l'or aux Jeux de 2002 à Manchester en Angleterre et l'argent aux Jeux de 1998 à Kuala Lumpur, en Malaisie.

« Félicitations aux athlètes de Squash Canada qui sont nommés pour représenter le Canada aux prochains Jeux du Commonwealth », a déclaré Claire Carver-Dias, chef de mission de l'Équipe Canada 2018. « Je suis tout à fait ravie de les accueillir dans l'équipe et j'ai hâte de les encourager sur la Gold Coast. »

Toute l'équipe canadienne sera officiellement annoncée en mars 2018 par Jeux du Commonwealth Canada.

Les Jeux de 2018 se dérouleront du 4 au 15 avril 2018 sur la Gold Coast, en Australie. 70 pays et plus de 4 000 athlètes y participeront.

À PROPOS DE JEUX DU COMMONWEALTH CANADA

Jeux du Commonwealth Canada (JCC) est le détenteur des droits de franchise internationaux des Jeux du Commonwealth et du mouvement du Commonwealth au Canada, en plus d'être un membre à part entière de la communauté sportive canadienne. JCC s'engage à consolider la place du sport au Canada et à travers le Commonwealth en participant aux Jeux du Commonwealth et en utilisant le sport comme outil de développement. Visitez le site www.commonwealthgames.ca pour obtenir plus de renseignements.

À PROPOS DE SQUASH CANADA

Fondée en 1915, Squash Canada est une association sportive nationale sans but lucratif chargée du développement des athlètes, des entraîneurs et des officiels qui établit les normes canadiennes en matière de squash. Squash Canada a l'honneur d'être membre de la Pan American Squash Federation (Fédération panaméricaine de squash) et de la World Squash Federation (Fédération internationale de squash) et participe aux championnats panaméricains, aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux panaméricains ainsi qu'aux Championnats du monde par équipe chez les juniors et les seniors. Chaque année, Squash Canada organise également neuf championnats nationaux aux quatre coins du pays et travaille avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour promouvoir la croissance et le développement du squash au Canada. Pour obtenir davantage de renseignements, visitez le site www.squash.ca. Participez à la discussion et aux médias sociaux du squash - abonnez-vous à Squash Canada sur Facebook et Twitter.

