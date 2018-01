Suncor Energie met en place le premier parc commercial de camions autonomes dans le secteur des sables petroliferes







CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 30 jan. 2018) - Suncor a annoncé aujourd'hui qu'elle amorcera la mise en place progressive de systèmes de transport autonome (AHS) dans les mines qu'elle exploite, à commencer par la mine North Steepbank. Au cours des six prochaines années, l'entreprise entend déployer plus de 150 camions autonomes dans l'ensemble de son programme, qui constituera l'un des investissements les plus importants dans le domaine des véhicules autonomes électriques au monde.

Au terme d'un programme exhaustif d'évaluation réparti sur les quatre dernières années, Suncor a conclu que la technologie AHS pouvait être utilisée de façon sécuritaire, efficace et rentable dans son environnement d'exploitation. Les évaluations ont démontré que la technologie comporte de nombreux avantages par rapport aux camions et aux pelles utilisés actuellement. Les nouveaux camions affichent notamment une performance accrue en matière de sécurité, une meilleure efficacité opérationnelle et de plus faibles coûts d'exploitation.

« Suncor a été la première entreprise à passer des excavateurs à roue aux camions et pelles au début des années 1990 et nous demeurons à l'avant-garde des technologies d'aujourd'hui en ce qui a trait aux sables pétrolifères, déclare Mark Little, chef de l'exploitation de Suncor. Être la première entreprise à faire l'essai de ces systèmes et à les adopter à l'échelle commerciale dans les activités minières des sables pétrolifères témoigne de notre longue histoire axée sur la mise en oeuvre de technologies révolutionnaires - c'est dans notre ADN. »

Le fonctionnement des camions autonomes est prévisible et ils sont équipés d'un ensemble de dispositifs de sécurité comme des systèmes d'itinéraires prédéterminés et de détection des obstacles. « La sécurité est notre principale valeur à Suncor. Les systèmes de transport autonome réduisent l'interaction entre les gens et l'équipement, ce qui diminue les taux d'incident et de blessures potentielles et contribue à ce que chacun termine sa journée de travail sain et sauf », ajoute Mark.

Avec la mise en place de systèmes de transport autonome, certains postes seront modifiés à Suncor au fil du temps. L'entreprise continuera à collaborer avec le syndicat à des stratégies visant à minimiser les retombées sur les employés. Les prévisions actuelles indiquent qu'elle n'entrevoit pas de réduction d'effectif au sein des opérateurs de véhicules à lourds à son usine de base avant 2019.

Le déploiement des systèmes selon une approche progressive permettra à l'entreprise de volontairement cibler chaque mine et d'appliquer les leçons apprises d'un cas à l'autre.

