Plateforme québécoise d'expertise en architecture scolaire Schola - L'Université Laval élaborera un outil novateur pour concevoir des espaces favorisant la réussite éducative

QUÉBEC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Université Laval élaborera, d'ici 2022, la plateforme québécoise d'expertise en architecture scolaire Schola.ca pour soutenir concrètement les différents acteurs concernés par l'amélioration des équipements, des installations et des infrastructures scolaires. Toujours dans l'objectif de soutenir la réussite éducative et de contribuer au bien-être de tous les élèves, Schola.ca permettra d'identifier les meilleures pratiques en architecture et en design, et ce, dans une perspective de développement durable.

Ce projet est rendu possible grâce à une contribution de 2,54 millions de dollars du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, annoncée en juin dernier.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale, M. Sébastien Proulx, s'est réjoui de la présentation de ce nouvel outil, qui a eu lieu aujourd'hui à l'Université Laval.

Cette plateforme complète parfaitement le Lab-école. Rappelons que le Lab-école vise à proposer des solutions collectives pour permettre de concevoir et de construire les meilleures écoles au monde, au primaire et au secondaire. Son objectif est de mobiliser l'expertise d'horizons variés dans le but de créer des milieux de vie sains et inspirants, pour le mieux-être des élèves, du personnel enseignant et de la communauté.

« Depuis mon arrivée, la réussite éducative de tous les élèves dicte l'ensemble de nos actions. Nous venons d'ailleurs d'annoncer des investissements sans précédent dans nos infrastructures scolaires. Je crois fermement que la réussite éducative du plus grand nombre passe par un environnement stimulant et de qualité. Aujourd'hui, avec le lancement de la plateforme Schola.ca, nous mettons en place un outil novateur qui contribuera à concevoir des espaces d'apprentissage adaptés aux besoins des élèves d'aujourd'hui et de demain. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nos chercheurs en architecture, en sciences de l'éducation et en design fourniront une boîte à outils numérique, fiable et répondant aux grands besoins de rénovation des écoles. Cette plateforme sera essentielle pour aider les décideurs en éducation à concevoir des espaces d'apprentissage lumineux, conviviaux et modernes pour les nouvelles générations. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

