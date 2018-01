Nomination de deux nouveaux sous-ministres adjoints au ministère de la Santé et des Services sociaux







QUÉBEC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a souligné aujourd'hui la nomination, par le Conseil des ministres, de deux nouveaux sous-ministres adjoints au sein des directions générales de son ministère, soit le docteur Antoine Groulx à la Direction générale des services de proximité, des urgences et du préhospitalier (DGSPUP) et la docteure Lucie Opatrny à la Direction générale des services hospitaliers et de la médecine universitaire (DGSHMU) .

Les deux nouvelles directions générales, issues de la division de l'actuelle Direction générale des services de santé et de médecine universitaire (DGSSMU), seront effectives à partir du 19 février prochain, au moment où le docteur Groulx et la docteure Opatrny entreront en poste. Ceux-ci prendront la relève de l'actuel sous-ministre associé responsable de la DGSSMU, le docteur Michel A. Bureau, qui partira à la retraite.

Citation :

« Nous pouvons nous réjouir de la nomination du docteur Groulx et de la docteure Opatrny, qui possèdent tous deux une grande expérience en gestion des services de santé de notre réseau. Leur leadership et leur esprit d'initiative seront, j'en suis persuadé, mis à profit, au bénéfice de toute la population québécoise. Je tiens également à souhaiter une belle retraite au docteur Bureau et à souligner sa grande contribution au sein du réseau au cours des dernières années. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Médecin depuis 2002, et titulaire d'un diplôme d'études supérieures en médecine familiale et d'une maîtrise en administration des services de santé, le docteur Groulx possède une grande expérience de gestion au sein du réseau et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il est présent à la DGSSMU depuis 2012, d'abord à titre de directeur de l'organisation des services de première ligne intégrés jusqu'en 2017, puis comme directeur général adjoint du bureau du sous-ministre associé et de l'organisation des services de première ligne intégrés.

La docteure Opatrny, quant à elle, est médecin spécialisée en obstétrique diplômée de l'Université McGill, où elle est d'ailleurs professeure adjointe depuis 2004, et possède plusieurs diplômes en gestion des soins de santé de l'Université Harvard. Active comme médecin traitante au sein du réseau, elle a également assumé des fonctions de gestionnaire au Centre hospitalier de St. Mary, puis au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, où elle occupe actuellement le poste de directrice des services professionnels depuis 2015.

