Le "Chef-d'oeuvre", dernier véhicule d'essais en vol (FTV) du Global 7000 de Bombardier, effectue un premier vol réussi







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 30 jan. 2018) - Bombardier Avions d'affaires a fièrement annoncé aujourd'hui que le « Chef-d'oeuvre », cinquième et dernier véhicule d'essais du programme d'essais en vol Global 7000, a exécuté un premier vol, ouvrant la voie à l'entrée en service du programme pendant la seconde moitié de l'année.

Le FTV5 validera les essais effectués jusqu'à maintenant, assurant une entrée en service sans heurts pour l'avion Global 7000. Le « Chef-d'oeuvre » se joint aux quatre autres véhicules d'essais du programme d'essais en vol, qui ont fait la démonstration d'un haut niveau de maturité et de fiabilité, et de leur capacité de voler en douceur dans le cadre d'essais en vol et au sol très étendus.

« Nous sommes fiers que tous les cinq véhicules d'essais Global 7000 soient maintenant intégrés aux essais en vol; cela témoigne de la détermination et de la compétence de l'équipe Bombardier », a affirmé Michel Ouellette, vice-président principal, Programme des avions Global 7000 et Global 8000. « C'est un grand moment pour le programme et l'équipe, alors que nous entrons dans la phase de certification et que nous approchons de l'entrée en service de l'avion à la seconde moitié de l'année. »

Le programme d'essais en vol du Global 7000 progresse comme prévu et a franchi plusieurs étapes importantes au cours des derniers mois, notamment le premier déploiement de l'avion Global 7000 à l'étranger. Les récents essais ont montré de façon concluante les capacités de l'avion dans des vents latéraux, sur des pistes en haute altitude et dans toutes les conditions météorologiques.

« Avec plus de 1 300 heures d'essais en vol rigoureux, les résultats attestent de la maturité, de la fiabilité et de la solide performance de l'avion », a indiqué François Caza, vice-président du Développement de produits et ingénieur en chef de l'Ingénierie de développement de produits de Bombardier. « En plus des essais en vol, nous poursuivons notre programme d'essais au sol et nous avons maintenant satisfait aux exigences d'essais de fatigue complets de la cellule requises par les autorités pour l'entrée en service. Nous poursuivrons le programme d'essais du Global 7000 pour veiller à ce que l'avion atteigne ou dépasse le plus haut niveau de sécurité. »

Bombardier Avions d'affaires avait présenté publiquement « l'Architecte », son quatrième véhicule d'essais en vol du programme Global 7000 (FTV4), en octobre 2017 au congrès et salon annuel de la National Business Aviation Association (NBAA) à Las Vegas. Comptant quatre espaces habitables distincts et une zone équipage pleine grandeur, l'avion Global 7000 se démarque des autres biréacteurs d'affaires par son espace, son confort luxueux et la grande polyvalence de son design personnalisable. Sa cuisine moderne et multifonctionnelle est dotée d'un espace de rangement sans précédent, d'une aire de préparation des aliments et de commodités assurant une expérience de restauration en vol exceptionnelle.

À la fine pointe de la technologie, le système de divertissement en cabine de l'avion Global 7000, combiné à la vitesse de connexion Internet du périphérique à bande Ka rapide comme l'éclair, permet aux passagers de diffuser du contenu en haute définition et de profiter d'une expérience de divertissement fiable. Le dessin évolué de son aile a été conçu pour optimiser la vitesse, la distance franchissable et le contrôle afin d'assurer un vol exceptionnellement en douceur. Chef-d'oeuvre de conception créative et avisée, par son style et ses performances supérieures, l'avion Global 7000 devient la référence en matière d'expérience exceptionnelle en aviation d'affaires.

À propos de Bombardier

Bombardier est leader mondial dans la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier.

