Avis aux médias - Nominations au cabinet de la ministre Isabelle Melançon







QUÉBEC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec plaisir que la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et députée de Verdun, Mme Isabelle Melançon, vous informe de l'entrée en fonction de Mmes Catherine Maurice et Anne-Hélène Couturier à son cabinet. Mme Maurice agira en tant que directrice des communications, tandis que Mme Couturier occupera la fonction d'attachée de presse.

Les coordonnées pour les joindre sont les suivantes :

Catherine.Maurice@mddelcc.gouv.qc.ca

Téléphone : 418 521-3911, poste 4007

Twitter : @CatouMaurice

Anne-Helene.Couturier@mddelcc.gouv.qc.ca

Téléphone : 418 521-3911, poste 4004

Twitter : @AHCouturier

Anne-Hélène Couturier, attachée de presse

Cabinet de la ministre du Développement

durable, de l'Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3911 Relations médias

Ministère du Développement durable,

de l'Environnement et de la Lutte contre

les changements climatiques

Tél. : 418 521-3991

