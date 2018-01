Le Canada, les T.N.-O. et la Doi T'oh Territorial Park Corporation félicitent la collectivité Sahtu pour le programme d'assainissement le long du sentier Canol dans les T.N.-O.







TULITA, NT, le 30 janv. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à renouveler la relation avec les peuples autochtones et à combler les écarts socioéconomiques dans le Nord. Les programmes de renforcement des compétences, comme le programme d'enlèvement de fils de transmission, favorisent le développement économique durable des communautés et rendent l'environnement plus sécuritaire.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, Wally Schumann, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que des représentants de la Doi T'oh Territorial Park Corporation, ont félicité les participants d'avoir mené à terme l'initiative d'enlèvement des fils de transmission le long du sentier Canol.

Cette initiative conjointe a permis de montrer l'ampleur du travail qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements locaux, territoriaux et fédéraux unissent leurs forces en vue d'augmenter la capacité communautaire et de diminuer les risques pour l'environnement.

Dans le cadre du programme d'enlèvement des fils, les bénéficiaires du Sahtu ont beaucoup appris en côtoyant des Aînés et des experts techniques, puis en travaillant à ramasser les fils de transmission jonchant le sentier Canol. Ce programme d'assainissement du sentier Canol, dans le cadre duquel on a ramassé des fils sur une distance de 350 km, a permis de protéger les animaux contre le risque d'empêtrement.

Citations :

"Félicitations à la communauté Sahtu et à tous ceux qui ont participé au programme d'enlèvement des fils de transmission le long du sentier de Canol. Ce projet de renforcement des capacités communautaires est un exemple de ce qu'on peut accomplir quand nous travaillons tous ensemble vers un but commun. Le sentier est maintenant non seulement plus sécuritaire pour les résidents du Nord, pour la faune et la flore, mais les participants ont eu l'occasion d'acquérir d'importantes compétences dans le domaine des opérations de terrain en plus de bénéficier des enseignements des Aînés."

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« Le programme d'assainissement du sentier Canol a permis de montrer l'ampleur du travail qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements locaux, territoriaux et fédéraux unissent leurs forces pour atteindre un but commun. Le projet a contribué à l'acquisition de compétences, aux enseignements culturels et aux débouchés économiques dans la région du Sahtu, tout en augmentant le potentiel touristique de ce lieu historique. »

Wally Schumann, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement

« J'aimerais remercier les jeunes gens de Tulita et de Norman Wells qui ont pris part aux efforts d'enlèvement des fils dans les monts Mackenzie. J'aimerais également remercier tous ceux qui ont participé de même que nos partenaires, le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. »

Chef Frank Andrew de la bande des Dénés de Tulita au nom de la Doi T'oh Territorial Park Corporation

Faits saillants

Le sentier Canol faisait partie du projet CANOL (Canadian Oil), une initiative de coopération mise en oeuvre entre les États-Unis et le Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Le contrat d'assainissement du sentier Canol a été octroyé à la société Englobe en août 2017 et les travaux d'assainissement débuteront en 2018.

Grâce au programme d'enlèvement des fils, environ 80 tonnes de fils ont été enlevées sur plus de 350 km le long du sentier Canol. Trente?huit bénéficiaires du Sahtu ont pris part à ce programme en 2017.

L'aboutissement du programme d'assainissement diminue les risques pour la santé et la sécurité des habitants du Nord et de la faune également.

On a organisé aujourd'hui un festin communautaire à Tulita , dans les T.N.-O., pour célébrer l'achèvement du programme d'enlèvement des fils, avec des présentations du chef Frank Andrews de la bande des Dénés de Tulita , du gouvernement du Canada et du ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1445624695925/1445624831905

Restez branchés

Participez à la conversation sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @AutochtonesGC

Instagram : @gcautochtones

Twitter : @GouvCanNord

Facebook : @GouvCanNord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.aadnc.gc.ca/inscriptions.

SOURCE Affaires autochtones et du Nord Canada

Communiqué envoyé le 30 janvier 2018 à 16:46 et diffusé par :