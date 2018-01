Nomination de Me Guylaine Marcoux à la présidence-direction générale de la Société d'habitation du Québec







QUÉBEC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, salue la nomination de Me Guylaine Marcoux à titre de présidente-directrice générale de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Me Marcoux devient ainsi la première femme à occuper cette fonction depuis la fondation de l'organisme, il y a 50 ans.

Me Marcoux est membre de la Chambre des notaires du Québec et titulaire d'un baccalauréat en droit, d'un diplôme de droit notarial et d'un diplôme de planificateur financier.

En plus d'avoir pratiqué le notariat durant plus de 25 ans et d'avoir occupé certains postes dans le domaine des finances, elle compte près de 10 ans d'expérience au sein de la SHQ. Elle y a notamment exercé les fonctions de notaire, secrétaire et directrice des affaires juridiques, avant d'accéder au poste de vice-présidente à la planification et à l'administration, puis à celui de présidente-directrice générale par intérim, témoignant ainsi de son engagement dans le domaine de l'habitation.

Dans le cadre de ce dernier mandat, elle a su démontrer sa grande capacité à travailler en concertation avec les nombreux partenaires du milieu, en plus de prouver ses qualités de gestionnaire en menant d'importants travaux pour développer une nouvelle approche d'intervention en habitation.

Citation :

« Je me réjouis de la nomination à la tête de la Société d'habitation du Québec de Me Guylaine Marcoux, qui devient la première femme à occuper le poste de présidente-directrice générale de cet organisme. J'ai eu la chance de travailler avec Me Marcoux, durant les dernier mois, et elle a fait preuve d'un grand professionnalisme, en plus de manifester une volonté et une capacité à mener ses dossiers à terme. Je souhaite un franc succès à Me Marcoux dans ses nouvelles fonctions et nous continuerons à travailler en étroite collaboration pour faire avancer les dossiers en habitation. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

