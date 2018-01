Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

M. Marc Dion est nommé de nouveau sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Lucie Opatrny est nommée, à compter du 19 février 2018, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Opatrny est actuellement directrice des services professionnels au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

M. Antoine Groulx est nommé, à compter du 19 février 2018, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Groulx est actuellement directeur général adjoint du bureau du sous-ministre associé et de l'organisation des services de première ligne intégrés à la Direction générale des services de santé et de médecine universitaire du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

M. Luc Boileau est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux.

Institut national de santé publique du Québec

Mme Nicole Damestoy est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'Institut national de santé publique du Québec.

Société d'habitation du Québec

Mme Guylaine Marcoux est nommée membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société d'habitation du Québec. Mme Marcoux était vice-présidente de cette société.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mme Lysane Montminy est nommée, à compter du 12 février 2018, vice-présidente de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Mme Montminy est actuellement sous-ministre adjointe au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

Comité sur le civisme

Mme Noushig Eloyan est nommée membre du Comité sur le civisme.

Corporation d'urgences-santé

Mme Louise Soucy est nommée membre du conseil d'administration de la Corporation d'urgences-santé.

Société de développement de la Baie James

M. Davey Bobbish est nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James.

Université du Québec à Montréal

Mmes Amina Nleung-Abah Gerba et Natalie St-Pierre sont nommées membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

M. Alain Gerbier est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cette université.

