Traverse Québec-Lévis - Entente de partenariat avec le Carnaval de Québec pour la présentation de la course en canot le 4 février et la traversée de Bonhomme le 8 février prochain







QUÉBEC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La traverse Québec-Lévis est heureuse de s'associer de nouveau au Carnaval de Québec pour la présentation de la course en canot ce dimanche 4 février prochain et la sortie de Bonhomme à bord du traversier le jeudi 8 février prochain.

Pour l'occasion, les bouées officielles de la course seront accrochées directement aux traversiers amarrés à Québec et à Lévis. Afin d'être aux premières loges de cette course enlevante, les détenteurs du laissez-passer mensuel de la STQ, accompagnés d'un maximum de trois invités chacun, sont conviés à monter gracieusement à bord du traversier amarré à Lévis. Les 175 places disponibles pour l'occasion seront offertes à la billetterie de la gare fluviale de Lévis le jour même de l'événement, selon la formule du premier arrivé, premier servi.

Partenaire de premier plan de l'événement, la STQ a mis également à la disposition du carnaval le traversier amarré du côté de Québec au moment de la course pour une formule «?VIP?» avec animation et service de bar. Ce navire affiche déjà complet.

«?Avant l'arrivée des traversiers à Québec, des centaines de canotiers assuraient la traversée des personnes et des marchandises entre les deux rives durant la saison hivernale. C'est pourquoi l'association entre la célèbre course en canot du Carnaval de Québec et la traverse Québec-Lévis s'avère naturelle. Cet événement contribue à perpétuer la tradition et rappelle la mission première de la traverse.?» souligne François Bertrand, président-directeur général par intérim de la STQ.

La traverse Québec-Lévis interrompra le service entre 10 h 45 et 16 h le 4 février prochain en raison de la course en canot du Carnaval de Québec. L'embarquement, à Québec et à Lévis, se fera à compter de 10 h 45. Aucun véhicule ne sera admis à bord des traversiers durant l'événement et les salles d'attente des gares fluviales de Québec et Lévis ne seront pas accessibles aux usagers pendant l'arrêt. Le dernier départ avant l'interruption de service aura lieu à 10 h 30, simultanément des deux rives. Par la suite, les navires resteront à quai jusqu'à 16 h, heure prévue de la reprise du service selon l'horaire en vigueur.

Traversée de Bonhomme le 8 février 2018

La direction de la traverse Québec-Lévis invite la population à venir rencontrer le maitre incontesté des réjouissances carnavalesque, le célèbre Bonhomme à bord du traversier le 8 février entre 15 h et 16 h. En effet, le roi de la fête effectuera deux traversées consécutives, soit celle de 15 h au départ de Québec et de 15 h 30 au départ de Lévis.

Rappelons que la traverse Québec-Lévis constitue une entrée importante sur les festivités du Carnaval de Québec. Elle offre une vue imprenable sur le cachet historique du Vieux-Québec, le Cap Diamant, le Château Frontenac, de même que la Terrasse Dufferin. En soirée, les édifices illuminés projettent leurs reflets sur le fleuve ajoutant ainsi une touche romantique à la traversée. Activité abordable et accessible, la traverse se situe à quelques pas des activités carnavalesques, des quartiers historiques, de plusieurs restaurants et des établissements culturels. De plus, en saison hivernale, le mouvement des glaces sur le fleuve est impressionnant.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Communiqué envoyé le 30 janvier 2018 à 16:21 et diffusé par :