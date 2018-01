Nexen Tire est saluée lors des « Good Design Awards » de 2017







- Le pneu « N'FERA AU7 », une innovation technologique qui offre une expérience de conduite de qualité supérieure, a été salué dans la catégorie transport lors des « Good Design Awards » de 2017.

SÉOUL, Corée du Sud, 30 janvier 2018 /CNW/ - Nexen Tire, l'un des principaux fabricants de pneus de la planète, annonce avoir reçu un prix pour son pneu « N'FERA AU7 » dans la catégorie transport lors des « Good Design Awards » de 2017.

Les « Good Design Awards » sont des prix prestigieux remis par le Chicago Athenaeum Museum of Architecture et le European Center et pour lesquels de nombreuses sociétés internationales issues de divers secteurs d'activité soumettent leur candidature. Les produits et les oeuvres d'art répartis dans 25 catégories touchent les domaines des produits électroniques, du transport, de l'ameublement, des ordinateurs et de l'architecture. Ils sont soigneusement évalués selon leurs atouts esthétiques, leur innovation et leur concept avant que les gagnants soient nommés.

Le « N'FERA AU7 » est un pneu de très haute performance (UHP) conçu pour les berlines de luxe. Ce produit dispose de capacités anti-usure exceptionnelles et d'un rendement extraordinaire de freinage sur surface mouillée. L'intensité sonore du roulement est aussi réduite de manière importante grâce à un système innovateur de réduction du bruit. La bande de roulement du pneu a été conçue selon la forme du numéro sept (7).

Alors que de nombreux fabricants automobiles internationaux ont reçu un prix dans la catégorie transport, Nexen Tire est la seule société coréenne fabricante de pneus à avoir remporté une distinction dans cette classe.

« Être reconnus par la remise d'un prix mondial relatif à la conception est attribuable à l'importance que nous accordons à la performance et à la qualité de nos produits, en plus de celle accordée à la conception », affirme Kyungwoo Cheon, vice-président du centre de R et D de Nexen Tire. « Nexen Tire continuera à investir dans la R et D pour améliorer la compétitivité de ses produits au sein du marché mondial. »

À propos de Nexen Tire

Fondé en 1942, Nexen Tire est un fabricant international de pneus dont les bureaux principaux se trouvent à Yangsan, au sud de la province de Gyeongsang, et à Séoul, en Corée du Sud. Nexen Tire, qui compte parmi les fabricants de pneus affichant l'une des croissances les plus rapides au monde, collabore avec 491 concessionnaires répartis dans 141 pays (en date du mois de juillet 2015) et possède trois usines de fabrication, dont deux en Corée (à Yangsan et à Changnyeong) et une en Chine, à Qingdao. Un autre site établi à Zatec, en République tchèque, sera mis en exploitation d'ici 2018. Nexen Tire produit des pneus pour les automobiles, les véhicules utilitaires sport et les camions légers à l'aide d'une technologie de pointe et d'un design d'excellence. La société fabrique aussi des pneus de très haute performance en s'appuyant sur des technologies avancées. Nexen Tire fournit des pneus d'origine à des fabricants internationaux d'automobiles provenant de divers pays du monde. En 2014, la société a réussi un exploit remarquable en devenant le premier fabricant de pneus de la planète à remporter les 4 plus prestigieux prix mondiaux de conception. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter http://www.nexentire.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/635050/Nexen_Tire_Good_Design_Awards_2017.jpg

SOURCE Nexen Tire

Communiqué envoyé le 30 janvier 2018 à 15:55 et diffusé par :