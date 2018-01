Le budget du Nouveau-Brunswick investit dans les jeunes travailleurs et l'économie







FREDERICTON, le 30 janv. 2018 /CNW/ - Unifor donne une bonne note au budget du Nouveau-Brunswick qui prévoit des investissements stratégiques dans les soins de santé, auprès des personnes âgées, dans les emplois pour les jeunes travailleurs et l'économie, plutôt que d'adopter des mesures d'austérité punitives telles que vues ailleurs dans la région de l'Atlantique.

« Les budgets sont une question de choix. Pour Unifor, nous sommes ravis de certains choix faits aujourd'hui, notamment l'attention additionnelle accordée aux emplois et aux stages rémunérés pour les jeunes travailleurs. La rétention des jeunes est importante pour l'avenir économique de la province », a déclaré Lana Payne, directrice de la région de l'Atlantique, en réaction au budget d'aujourd'hui.

La population active du Nouveau-Brunswick a diminué considérablement au cours des dix dernières années, et un investissement de 73 millions de dollars pour tenter de renverser la tendance est une bonne nouvelle, affirme Unifor.

« La création d'emploi doit être la priorité absolue du gouvernement, c'est pourquoi lorsque certains demandent de couper des emplois et des services pour équilibrer le budget, cela ne fait pas de sens sur le plan économique », a affirmé Lana Payne.

L'économiste d'Unifor, Jordan Brennan, estime qu'une stratégie axée sur la population et la croissance économique est une voie judicieuse à suivre.

« Dans un contexte de croissance économique aussi faible sur le plan historique, une main d'oeuvre en déclin et des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas, il serait insensé de choisir l'équilibre budgétaire comme priorité fiscale. Des investissements permettront de stimuler la croissance, de retenir les jeunes familles et d'encourager les entreprises à investir, plutôt que de se précipiter à vouloir équilibrer le budget », a affirmé Jordan Brennen.

Unifor a aussi exprimé son appui à l'endroit des investissements de la province visant à diversifier et à diminuer la dépendance du N.-B. à l'égard des exportations des États-Unis, compte tenu de l'incertitude générée par l'administration de Trump.

Unifor représente 7 200 travailleuses et travailleurs dans la province du Nouveau-Brunswick; il est le plus grand syndicat du secteur privé de la province comptant des membres dans les secteurs de la foresterie, de la fabrication, des télécommunications, de l'hôtellerie et des universités. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

