380 candidatures reçues en 2017 - Les représentations du Québec à l'étranger accueilleront de nouveau des jeunes stagiaires québécois en 2018







QUÉBEC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - À la suite du succès remporté par le premier programme lancé en 2017 pour souligner le 50e du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (380 candidatures reçues pour 10 postes), le programme de stages au sein des représentations du Québec à l'étranger est de retour en 2018. Quinze stages de trois mois seront offerts au cours de l'année. Un stage se fera dans chacune des représentations suivantes : Londres, Munich, Paris, Sao Paulo, Chicago, Tokyo, Los Angeles, Bruxelles, Dakar, Rome, Abidjan, Mumbai, Boston, New York et Barcelone. Sont visés, les jeunes adultes de 18 à 35 ans qui ont terminé leurs études et qui sont en recherche active d'emploi dans leur domaine.

Ce programme est le fruit d'une collaboration entre Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et le Ministère des relations internationales et de la Francophonie (MRIF). Il permet à des jeunes en démarche de recherche d'emploi qui veulent ajouter une dimension internationale à leur parcours professionnel d'acquérir de l'expérience et de développer des compétences dans les lieux de formation et d'apprentissage exceptionnels que sont les représentations du Québec à travers le monde.

À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 12 février, il est possible de consulter les offres et de soumettre une candidature sur le site de LOJIQ pour les cinq premiers stages qui se tiendront à Londres, Munich, Chicago, Sao Paulo et Tokyo : lojiq.org/participer/stages-dans-les-representations-du-quebec/. Les dix autres offres de stages seront mises en ligne au courant de l'année.

Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme développement de carrière de LOJIQ, qui se veut un tremplin pour des jeunes Québécois titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur qui cherchent à améliorer leur employabilité grâce à une expérience professionnelle à l'international tout en contribuant au développement des milieux hôtes.

À propos de LOJIQ

LOJIQ est le regroupement de quatre offices qui accompagnent et soutiennent annuellement plus de 4 000 jeunes Québécois âgés de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de développement personnel et professionnel à travers une expérience de mobilité internationale enrichissante et formatrice. LOJIQ contribue également à accueillir près de 3 000 jeunes adultes étrangers au Québec. LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

À propos du ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Pour en savoir plus sur les activités du Ministère et de ses 29 représentations dans 16 pays : mrif.gouv.qc.ca



