La ministre Philpott félicite le Conseil de la Nation Atikamekw pour la création d'un régime de protection de la jeunesse adapté à la culture pour les membres des collectivités de Manawan et Wemotaci







Le Conseil de la Nation Atikamekw devient le premier organisme des Premières Nations au Québec à créer et administrer un tel système.

OTTAWA, le 30 janv. 2018 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, Jane Philpott, offre ses félicitations au Conseil de la Nation Atikamekw et aux collectivités de Manawan et de Wemotaci, qui ont célébré la signature d'une entente avec le gouvernement du Québec, qui permet la création du système d'intervention atikamekw en matière de protection de la jeunesse Witcihiwewin Atikamekw Nehirowisiskak.

L'entente établit un régime particulier de protection de la jeunesse au sein des communautés atikamekw et confère au directeur de la Protection sociale atikamekw les responsabilités normalement dévolues au directeur de la Protection de la jeunesse du Québec.

Citations

« La conclusion de cette entente entre le Conseil de la Nation Atikamekw et le gouvernement du Québec s'inscrit totalement dans le respect du droit des collectivités autochtones à l'autonomie, et de décider de ce qui est bon pour eux et leurs enfants. C'est dans cette voie que s'est engagé le gouvernement du Canada : favoriser la mise en place de systèmes respectueux des cultures et des langues et administrés par les Autochtones, pour les Autochtones. Je salue les efforts et la persévérance du Conseil de la Nation Atikamekw qui ont permis la conclusion de cette entente historique. »

L'honorable Jane Philpott, M.D., c.p., députée

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous allons maintenant pouvoir assumer pleinement notre responsabilité à l'égard du développement de nos jeunes dans un contexte de respect des traditions et de notre mode de vie. Cette entente est une étape fondamentale dans notre longue marche pour l'autonomie de nos institutions. »

Constant Awashish

Grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw

Les faits en bref

