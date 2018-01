TRC engage un effort massif au Canada en entrant sur le marché des hydrocarbures et en élargissant son activité d'infrastructure actuelle







Cet effort sera mené par Michael Koski, expert de pipeline et de permis en réserve

LOWELL, Massachusetts, le 30 janvier 2018 /CNW/ - TRC Companies Inc., un chef de file en services d'ingénierie, de conseil en environnement et de gestion de construction, a annoncé aujourd'hui qu'elle élargira sa présence au Canada, en 2018, afin de tirer parti de la reprise du marché pétrolier et gazier et de l'augmentation des dépenses d'infrastructure du pays.

« Le moment est venu pour nous de développer nos activités au Canada et d'offrir à nos clients plus de services et de solutions uniques », a déclaré Chris Vincze, chef de la direction. « Nous avons déjà au Canada un solide portefeuille d'infrastructure et nous entendons nous appuyer sur nos relations actuelles avec nombre de clients canadiens pour lesquels nous avons travaillé aux États-Unis. »

Pour mener son expansion au Canada, TRC s'est adjointe Michael Koski en tant que vice-président principal des opérations canadiennes.

« Mike apporte à ce poste un ensemble unique de compétences en ingénierie, construction, environnement et réglementation et, à ce titre, nous aidera rapidement à intensifier nos activités », a déclaré Ed Wiegele, président responsable du portefeuille pétro-gazier de TRC. « De plus, il possède une vaste expérience du marché canadien des hydrocarbures et une excellente maîtrise du cadre réglementaire du Canada. »

Michael Koski, qui a grandi à Thunder Bay, en Ontario, a travaillé pendant trente ans dans le secteur pétro-gazier et possède une vaste expérience de la gestion de projets, de l'ingénierie et des questions environnementales. Il est expert en tracé de pipeline, a été témoin expert sur le sujet, a siégé à des comités techniques et a donné des communications lors de conférences de l'industrie. Par ailleurs, il est également auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, destinés à des gouvernements et à l'industrie.

« Je me réjouis à la perspective d'élargir les services de TRC au Canada, et ce, dans tous les secteurs d'activité », a déclaré Koski, expliquant que « les entreprises au Canada réclament l'approche intégrée de TRC, de même que ses technologies de pointe et sa veille pointilleuse des besoins clients qui ont fait sa réputation dans toute l'industrie. »

TRC entretient déjà de solides relations avec un certain nombre de grandes sociétés canadiennes, dont TransCanada, Enbridge, Kinder Morgan et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Elle compte également à son actif de nombreux projets d'infrastructure réalisés dans tout le pays, notamment des installations de ravitaillement en carburant des locomotives, des mises à niveau du réseau de distribution d'électricité, des projets de planification d'amélioration des immobilisations, y compris des stations d'épuration des eaux usées.

À propos de TRC

TRC, pionnière d'innovations scientifiques et techniques depuis les années 1960, est une société internationale de génie, de conseil en environnement et de gestion de construction qui fournit des services intégrés aux marchés de l'énergie, de l'environnement, des infrastructures et des services de pipeline. TRC dessert un large éventail de clients commerciaux, industriels et gouvernementaux, mettant en oeuvre des projets complexes, du concept initial à l'exécution et à l'exploitation. TRC produit des résultats qui permettent aux clients de réussir dans un monde complexe et en mutation.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de TRC, à l'adresse www.TRCsolutions.com, et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

