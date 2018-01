L'Internet franchit le cap des 4 milliards d'utilisateurs







80 pour cent des utilisateurs d'Internet sur la planète sont présents sur les médias sociaux

NEW YORK, 30 janvier 2018 /CNW/ - Hootsuite, la plate-forme de gestion des médias sociaux la plus largement utilisée, et We Are Social, l'agence de création mondiale à vocation sociale, ont publié le rapport « Digital in 2018 » (le numérique en 2018) qui porte sur les tendances du numérique et des médias sociaux partout dans le monde. Représentant 239 territoires et pays, le septième rapport annuel indique que le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde a désormais franchi le cap des 4 milliards, ce qui signifie que plus de la moitié de la population mondiale est en ligne. De ce nombre, les médias sociaux rassemblent près de 3,2 milliards d'utilisateurs actifs dans le Web, où ces derniers échangent les uns avec les autres, consomment des médias, interagissent avec les marques, et plus encore.

Voici certains des principaux constats de 2018 :

Le nombre d'utilisateurs d'Internet a bondi de 7 pour cent au cours des 12 derniers mois pour se chiffrer à 4,021 milliards, soit 53 pour cent de la population mondiale

L'usage des médias sociaux dans le monde a augmenté de 13 pour cent au cours des 12 derniers mois, totalisant 3,196 milliards d'utilisateurs

L'utilisation des médias sociaux par appareils mobiles a crû de 14 pour cent d'une année à l'autre, atteignant 2,958 milliards d'utilisateurs, avec 93 pour cent des utilisateurs des médias sociaux accédant à ceux-ci depuis un appareil mobile

On prévoit que les utilisateurs d'Internet passeront un total combiné d'environ 1 milliard d'années en ligne en 2018, desquelles 325 millions d'années seront allouées aux médias sociaux

Au cours de la dernière année, 16 millions de personnes ont commencé à utiliser des plates-formes de médias sociaux aux États-Unis, soit une hausse de 7 pour cent. En ce moment, plus de 70 pour cent des Américains utilisent les médias sociaux et consacrent deux heures par jour aux plates-formes sociales. Dans l'ensemble, les Américains passent 6,5 heures par jour à naviguer Internet, soit 60 pour cent de plus que le temps consacré à regarder la télévision.

Le rapport conclu aussi que la croissance mondiale d'Internet propulse le commerce électronique, alors que 1,77 milliard d'utilisateurs d'Internet ont acheté des biens de consommation en ligne en 2017, une hausse de 8 pour cent comparativement à il y a un an. Collectivement, les consommateurs ont dépensé au total 1,474 mille milliards $ US par des plates-formes de commerce électronique dans les 12 derniers mois, soit 16 pour cent de plus qu'en 2016.

« Alors que quatre milliards de personnes sont désormais en ligne, la connectivité est déjà un mode de vie pour la plupart d'entre nous. Puisque les sociétés Internet cherchent sans relâche à servir le prochain milliard d'utilisateurs, nous assisterons à des changements importants dans le monde numérique au cours des mois à venir. Le contenu audiovisuel prendra le dessus sur les messages textes -- plus particulièrement dans les médias sociaux et les applications de messagerie -- et les commandes vocales de même que les caméras remplaceront les claviers comme premier moyen de saisie. Les relations sociales et les collectivités en ligne évolueront pour accueillir ces nouvelles façons d'interagir les uns avec les autres. Cela permettra à chacun de nous de vivre de nouvelles expériences exceptionnelles, mais les entreprises doivent commencer à se préparer à ces changements dès aujourd'hui », souligne Simon Kemp, consultant mondial, We Are Social.

« Le rapport "Digital in 2018" met en lumière la croissance continue de l'importance d'Internet et des médias sociaux auprès des personnes et des sociétés commerciales de toute la planète. Cette dynamique a modifié pour toujours le parcours du client, car, de plus en plus, les consommateurs et les professionnels B2B mènent des recherches, effectuent des décisions d'achat, cherchent à obtenir du soutien, et recommandent des marques en ligne. Pour gagner un avantage concurrentiel, tous les cadres supérieurs doivent plonger dans le numérique dès maintenant et rencontrer leur clientèle où elle se trouve afin d'optimiser leur commercialisation, leur vente et leur service », soutient Penny Wilson, directrice du marketing, Hootsuite.

