Shelf Drilling Holdings, Ltd. annonce son projet d'émission d'obligations







DUBAÏ, Émirats arabes unis, le 30 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Shelf Drilling Holdings, Ltd. (la « Société »), filiale en propriété exclusive de Shelf Drilling, Ltd. (« Shelf Drilling »), a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoyait d'émettre, sous réserve des conditions du marché, un capital global d'environ 550 millions de dollars d'obligations de premier rang échéant en 2025 (les « obligations »). Les obligations seront garanties par des filiales de la Société qui sont garantes de ses dettes existantes. Nous prévoyons d'utiliser le produit net de l'émission des obligations pour refinancer, racheter et/ou rembourser certaines de nos dettes existantes, y compris dans le cadre des offres d'achat précédemment annoncées pour les obligations garanties de premier rang à 8,625 % échéant en novembre 2018 (les « Obligations à 8,625 % ») et les obligations garanties de premier rang à 9,500 % échéant en novembre 2020 (les « Obligations à 9,500 % ») et pour payer les frais et charges connexes. Tout produit restant sera affecté aux besoins généraux de la Société.

Les obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de l'U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act »), de lois étatiques sur les valeurs mobilières ou de lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement. Par conséquent, les obligations ne sont offertes et vendues qu'à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act et en dehors des États-Unis conformément à la réglementation S du Securities Act.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Shelf Drilling

Shelf Drilling est une importante société internationale de forage offshore en eau peu profonde qui fournit du matériel et des services de forage, de création et de reconditionnement de puits de pétrole et de gaz naturel offshore. Shelf Drilling a été fondée en 2012 et s'est imposée comme le leader de l'industrie grâce à sa stratégie d'adaptation aux objectifs et à ses étroites relations de travail avec les plus grands clients de l'industrie. Certaines actions ordinaires de Shelf Drilling sont cotées sur la OTC List norvégienne.

Informations de contact

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter Ian Clark, de Shelf Drilling, au +971 4 567 3606.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » sujettes à certains risques et à certaines tendances et incertitudes. C'est notamment le cas des déclarations de ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques. Des mots tels que « devrait », « peut », « prévoit », « anticipe », « s'attend à », « a l'intention de », « envisage », « croit », « cherche », « estime », « projette » et d'autres expressions similaires indiquent qu'il s'agit de déclarations prospectives. De telles déclarations ne constituent pas une garantie de performance future et sont sujettes à des risques et à des incertitudes qui pourraient entraîner dans les faits des différences notables entre les résultats réels et les résultats espérés, exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant l'intention d'émettre de nouvelles obligations de premier rang et d'utiliser le produit de ce placement pour refinancer, racheter et/ou rembourser certaines de nos dettes existantes, notamment dans le cadre des offres d'achat précédemment annoncées pour les obligations à 8,625 % et 9,500 %, et pour payer les frais et charges connexes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives y figurant.

