Nord-du-Québec - Lancement de la stratégie visant la vitalité et la mise en valeur du patrimoine nordique







QUÉBEC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec annonce la mise en place d'une stratégie visant la vitalité et la mise en valeur du patrimoine nordique, laquelle est assortie d'une enveloppe de 16,1 M$ sur cinq ans. Le gouvernement accordera, dès cette année, une somme de 5,1 M$ à la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) et une somme totale de 5 M$ a été réservée pour les communautés autochtones inuite et naskapie. Par ailleurs, une somme de 6 M$ permettra de combler les besoins ultérieurs des organisations chargées de soutenir le démantèlement des camps et d'assurer la mise en oeuvre de la stratégie.

La stratégie permettra principalement le démantèlement de quelque 200 camps mobiles en place sur le territoire. Les communautés autochtones inuite et naskapie ont été invitées à participer activement à ce projet et les discussions avec elles se poursuivent. Les sommes prévues serviront également à réaliser un portrait de l'industrie, afin de permettre aux pourvoyeurs qui voudront se diversifier d'élaborer des plans d'affaires.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs déploiera tous les efforts nécessaires pour veiller à la mise en oeuvre de cette stratégie, qui favorise ainsi la poursuite d'activités socioéconomiques dans le Nord-du-Québec à la suite de la fermeture de la chasse sportive au caribou migrateur, qui entrera en vigueur le 1er février 2018.

Cette stratégie est rendue possible grâce à une initiative annoncée en novembre 2017 dans le cadre de la mise à jour du Plan économique du Québec. Le gouvernement a en effet accordé une somme de 300 M$ sur six ans pour le financement de nouvelles initiatives visant à soutenir le développement économique des régions.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui est la preuve concrète que notre gouvernement accorde une grande importance à la mise en valeur des ressources fauniques du territoire québécois et au développement économique des régions. Grâce à la mobilisation des partenaires et au potentiel exceptionnel que nous offre le Nord, nous pourrons soutenir des activités de développement socioéconomique par la diversification, tout en mettant en avant nos valeurs liées à la conservation de la faune et au respect de l'environnement, auxquelles je suis très attaché ».

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« La participation et la collaboration étroite des communautés inuite et naskapie sont essentielles à la transition que nous vivrons au cours des prochaines années. Ces communautés sont au coeur de ces changements à venir et elles connaissent, mieux que quiconque, les possibilités du Nord québécois. »

Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones

« Je suis persuadé que les pourvoiries situées en territoire nordique, les communautés locales et leurs partenaires publics et privés seront en mesure de travailler de concert pour développer une nouvelle vision. Et pour ma part, je suis déterminé à m'investir pleinement dans cette transition pour envisager l'avenir avec confiance. »

Jean Boucher, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« La Fédération des pourvoiries du Québec tenait à être présente aujourd'hui pour cette annonce importante qui représente un pas dans la bonne direction pour soutenir les pourvoyeurs du Nord. Par cette stratégie, le Gouvernement du Québec donne des moyens à ces entrepreneurs pour faire face aux défis découlant de la fermeture de la chasse au caribou. »

Marc Plourde, président-directeur général de la Fédération des pourvoiries du Québec

