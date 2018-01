Des groupes environnementaux demandent au gouvernement fédéral de protéger les épaulards résidents du Sud de toute urgence







VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une coalition de groupes en conservation du Canada et des États-Unis exhorte le gouvernement canadien à prendre des mesures immédiates pour la protection des épaulards résidents du Sud.



Écojustice a envoyé une requête au ministre des Pêches et des Océans Dominic LeBlanc et à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique Catherine McKenna ce mardi, demandant à ce que les ministres recommandent l'émission d'un décret d'urgence en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) pour protéger cette population menacée de baleines.

Les groupes à l'origine de cette requête sont le Fonds mondial pour la nature Canada, la Fondation David Suzuki, Georgia Strait Alliance, Natural Resources Defense Council et Raincoast Conservation Foundation.

La demande vient en réponse au besoin urgent de réduire les menaces qui affectent la survie immédiate et à long terme des épaulards résidents du Sud, et au manque d'action du gouvernement jusqu'à maintenant.

Situés à la section 80 de la LEP, les décrets d'urgence permettent au gouvernement de créer des protections spéciales pour les espèces en péril.

La requête demande à ce que les ministres recommandent l'émission d'un décret d'urgence concernant trois menaces principales.

Spécifiquement, elle demande un décret contenant des mesures pour : aider à augmenter la disponibilité du saumon quinnat pour les épaulards résidents du Sud, limiter les perturbations physiques et acoustiques provenant des navires qui interfèrent avec leur capacité de communiquer et de chasser, et compléter l'identification et la protection juridique de leur habitat essentiel.

En vertu de la LEP, les ministres ont le pouvoir de recommander au gouvernement qu'il émette un décret d'urgence s'ils croient qu'une espèce fait face à d'imminentes menaces mettant en péril sa survie ou son rétablissement.

Pêches et Océans Canada a précédemment reconnu que la population d'épaulards résidents du Sud continue à décliner et que ces recommandations concordent avec la stratégie de rétablissement et le plan d'action du gouvernement pour les épaulards résidents du Sud.

Les épaulards résidents du Sud forment une population génétiquement et culturellement distincte de baleines mangeuses de saumons qui dépendent des eaux transfrontalières de la mer des Salish, une région qui comprend les détroits Juan de Fuca, Georgia, ainsi que le Puget Sound.

Cette population ne compte plus que 76 individus, alors toute perte éventuelle pourrait mener à l'extinction.

Voici les déclarations des représentants de certains groupes à l'origine de la pétition :

Jeffery Young, Analyste sénior, Science et politique, Fondation David Suzuki :

«?Des mesures d'urgence doivent être prises immédiatement pour rebâtir les populations de saumons quinnats, la source alimentaire la plus importante pour ces épaulards menacés. Ceci comprend la fermeture de leurs aires d'alimentation pour offrir aux épaulards des zones de ravitaillement calmes et sans entraves, et la réduction des prises de saumons quinnats pour rétablir leur abondance. Nous ne pouvons nous permettre de laisser passer une autre année avec des baleines affamées.?»



Dyna Tuytel, avocate chez Écojustice :

«?Les épaulards résidents du Sud sont en crise et nous devons agir maintenant si nous voulons prévenir leur extinction. Les décrets d'urgence sont des outils juridiques efficaces que le gouvernement du Canada peut utiliser pour protéger une espèce des menaces éventuelles, pour aider à sa survie ou à son rétablissement. Nous demandons aux ministres LeBlanc et McKenna d'agir maintenant pour protéger les résidents du Sud avant qu'ils ne disparaissent de la mer des Salish pour toujours.?»

Christianne Wilhelmson, directrice principale, Georgia Strait Alliance :

«?Cette population est un baromètre de la santé de la mer des Salish. Si nous n'agissons pas immédiatement pour protéger les épaulards, en protégeant les saumons quinnats et en rendant leur milieu de vie plus calme, nous risquons de les perdre à long terme et de miner la santé de la région toute entière, où 75 % des Britanno-Colombiens vivent, travaillent et jouent.?»

Michael Jasny, Directeur de la protection des mammifères marins, Conseil de défense des ressources naturelles :

«?Nous tous, Canadiens et Américains, sommes en train de regarder cette espèce mourir de faim. Une action urgente est nécessaire afin de restaurer la population de poissons dont les épaulards dépendent et l'habitat tranquille nécessaire pour leur alimentation et leur survie.?»

Misty MacDuffee, directrice du programme saumon sauvage, Raincoast Conservation Foundation :

«?Les analyses gouvernementales et indépendantes de cette population indiquent un risque d'extinction de 25 à 49 % ce siècle-ci, si les conditions demeurent les mêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'elle peut également se rétablir si nous réduisons les perturbations provenant des navires et augmentons la disponibilité du saumon quinnat.?»

Megan Leslie, présidente et chef de la direction, WWF-Canada :

«?Nous devons immédiatement réduire les menaces auxquelles sont confrontés les épaulards résidents du Sud afin d'augmenter leur chance de survie. Le WWF-Canada exhorte la ministre McKenna, le ministre Dominic LeBlanc, ainsi que Pêches et Océans Canada d'utiliser tous les outils à leur disposition, dont les décrets d'urgence en vertu de la Loi sur les espèces en péril, pour rapidement mettre en place des protections afin de préserver la source principale d'alimentation et les aires de ravitaillement de ces épaulards, et de réduire le bruit sous-marin et les perturbations provenant des navires.?»

