Lancement de la 30e campagne M'as-tu vu?







QUÉBEC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le lancement de la 30e campagne de sécurité en transport scolaire M'as-tu vu? a eu lieu aujourd'hui à l'école des Berges de Québec. Cette campagne est organisée par la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) grâce à la précieuse collaboration des intervenants en milieu scolaire et des corps policiers ainsi qu'au soutien de ses partenaires.

Lors du lancement de la campagne, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, a souligné l'importance de la sensibilisation en transport scolaire : « La sécurité en transport scolaire et dans les zones scolaires est une responsabilité partagée. Malgré l'excellent bilan routier des dernières années, rien n'est acquis et c'est pourquoi nous continuons de sensibiliser la population. »

« La sécurité des enfants, qu'ils prennent ou non l'autobus, est une priorité pour tous les transporteurs scolaires du Québec. C'est pourquoi nous souhaitons rassembler tous les intervenants des milieux scolaires et des transports pour sensibiliser la population à l'importance de l'adoption de comportements sécuritaires sur la route en présence d'autobus scolaires », a déclaré Mme Louise Giroux, présidente du conseil d'administration de la FTA.

À l'occasion du 30e anniversaire, la campagne a un nouveau porte-parole, Mathis, 10 ans, de l'école l'Étoile de Lévis, qui utilise l'autobus matin et soir pour se rendre à son école. « Je suis extrêmement fier d'être le porte-parole de cette campagne. Tous les jours, j'utilise l'autobus et j'ai appris à être prudent. J'espère pouvoir faire une différence et sensibiliser les gens », mentionne Mathis.

Bilan routier en transport scolaire

Selon les données de la Société de l'assurance automobile du Québec, 292 personnes ont été victimes d'un accident lié au transport scolaire en 2016, soit 29 de moins que l'année précédente. Parmi celles-ci, 276 ont été blessées légèrement et 11 l'ont été gravement. Cinq adultes, soit un occupant un autobus scolaire et quatre occupant un autre véhicule, sont décédés. Précisons que ces données couvrent les accidents liés au transport scolaire au sens large et que l'autobus n'était pas nécessairement impliqué dans l'accident.

Mission collective : une plus grande vigilance des usagers de la route

Diverses actions mobilisant tous les intervenants des milieux scolaires et des transports seront posées dans toutes les régions du Québec afin de rappeler aux usagers de la route, aux écoliers et à leurs parents l'importance d'être vigilants en présence d'autobus scolaires et d'adopter des comportements sécuritaires.

Les transporteurs scolaires sont fiers de l'excellence du bilan routier en transport scolaire. Le travail de prévention effectué au cours des 30 dernières années n'y est certes pas étranger. Chaque accident en est un de trop, ce pourquoi il faut redoubler d'ardeur et poursuivre, tous ensemble, les efforts de prévention.

Le transport scolaire en chiffres : 10 370 autobus scolaires sillonnent les routes du Québec;

715 000 kilomètres sont parcourus par jour;

521 000 écoliers sont transportés.

Des partenaires indispensables et engagés

Pour assurer le succès de cette campagne annuelle de sécurité, la FTA reçoit l'appui financier de nombreux partenaires :

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports;

Société de l'assurance automobile du Québec;

ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;

Intact Assurance;

Girardin inc.;

Cain Lamarre Avocats et notaires;

Fédération des commissions scolaires du Québec.

Enfin, CAA-Québec, les commissions scolaires, les conseils d'établissements scolaires et les services policiers appuient la campagne et y participent activement.

SOURCE Fédération des transporteurs par autobus

Communiqué envoyé le 30 janvier 2018 à 14:10 et diffusé par :