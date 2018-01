Lancement du prix du leadership des entreprises autochtones dans l'industrie forestière







OTTAWA, le 30 janv. 2018 /CNW/ - L'Association des produits forestiers du Canada (APFC) et le Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA) ont annoncé aujourd'hui le début de la période de mise en candidature pour le Prix du leadership des entreprises autochtones 2018. Ce prix de 5000 $ souligne la réussite d'entrepreneurs autochtones du secteur des produits forestiers, réussite qui se manifeste par un esprit d'initiative, par un rendement exceptionnel au chapitre de l'environnement et de la sécurité et par l'offre de produits et services de qualité supérieure. Le lauréat doit également faire preuve d'un solide engagement à long terme envers la communauté autochtone, en particulier pour ce qui est de l'emploi.

« Les communautés et entreprises autochtones jouent un rôle majeur dans la réussite de l'industrie des produits forestiers », explique Derek Nighbor, chef de la direction de l'APFC. « Ce prix est une très bonne façon de reconnaître le leadership et l'excellence qui se révèlent chaque jour dans notre secteur. »

« Nous sommes heureux de faire une fois de plus partie de cette emballante initiative pour reconnaître la qualité des entreprises autochtones de l'industrie des produits forestiers », affirme JP Gladu, président et chef de la direction du CCCA. « Le secteur forestier et les communautés autochtones entretiennent une solide collaboration pour créer et maintenir une prospérité économique à long terme. »

Il y a actuellement environ 1400 entreprises autochtones dans le secteur forestier au Canada et près de 9000 Autochtones canadiens travaillent dans le secteur, ce qui fait de l'industrie des produits forestiers l'un des principaux employeurs des travailleurs des Premières Nations.

Le prix sera remis pour la huitième fois cette année. Les candidats sont jugés en fonction de six critères : leadership d'entreprise, longévité dans le secteur, employés autochtones, rendement en matière de sécurité et d'environnement, uniformité des biens et services fournis et engagement envers la communauté autochtone.

Les candidatures sont acceptées jusqu'au 31 mars 2018. Le prix sera remis à Ottawa, le 23 mai 2018.

Pour plus d'information, visitez le : http://www.fpac.ca/fr/autochtones/prix-leadership-entreprises/

L'APFC offre une voix, au Canada et à l'étranger, aux producteurs canadiens de bois, de pâte et de papier pour les questions touchant le gouvernement, le commerce et l'environnement. L'industrie des produits forestiers, dont le chiffre d'affaires atteint 65 milliards de dollars par année et qui représente 2 % du PIB du Canada, est l'un des plus gros employeurs du pays, a des activités dans plus de 600 collectivités et procure 230 000 emplois directs d'un océan à l'autre.

Le Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA) a été fondé en 1984 par un petit groupe de chefs d'entreprises et de communautés visionnaires dirigé par Murray Koffler. Le CCCA est déterminé à assurer la pleine participation des peuples autochtones à l'économie canadienne. Organisme national sans but lucratif, le CCCA offre des connaissances, des ressources et des programmes aux entreprises, autochtones ou non, pour favoriser les possibilités de développement économique pour les peuples et les entreprises autochtones partout au Canada.

