L'industrie forestière et le Conseil canadien des ministres des forêts enclenchent le processus de mise en candidature du 7e prix d'excellence pour les jeunes Autochtones

OTTAWA, le 30 janv. 2018 /CNW/ - L'Association des produits forestiers du Canada (APFC) et le Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF) sont heureux de lancer le processus de mise en candidature pour le septième prix d'excellence annuel pour les jeunes Autochtones.

Depuis 2012, le prix reconnaît la contribution de jeunes Autochtones exceptionnels qui se dépassent pour appuyer leur communauté et contribuer au secteur forestier. En 2015, l'APFC s'est associée au CCMF pour étendre le programme et offrir deux prix.

Deux prix de 2500 $ récompensent de jeunes membres des Premières nations, des Métis ou des Inuits qui font état d'un solide dossier scolaire et d'un engagement dans leur domaine d'étude et qui souhaitent faire carrière dans le secteur forestier.

« Les gouvernements, communautés, entreprises et individus autochtones jouent un rôle majeur dans la réussite du secteur forestier », explique Derek Nighbor, chef de la direction de l'APFC. « Nous devons encourager les jeunes à continuer à favoriser les relations entre les communautés et l'industrie au bénéfice des forêts canadiennes pour les générations à venir. »

« La participation des jeunes Autochtones à l'industrie forestière est essentielle à un succès durable », selon l'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada. « J'encourage tous les jeunes Autochtones qui ont une passion pour la foresterie à s'inscrire. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses au moment où l'industrie forestière prend le virage vers un avenir à faibles émissions de carbone. »

Les candidatures pour le prix d'excellence annuel pour les jeunes Autochtones seront acceptées jusqu'au 31 mars 2018. Les deux prix seront remis lors de la journée des forêts de l'APFC à Ottawa, le 23 mai 2018.

On trouvera l'information nécessaire pour présenter sa candidature au http://www.fpac.ca/fr/autochtones/prix-excellence/.

L'APFC offre une voix, au Canada et à l'étranger, aux producteurs canadiens de bois, de pâte et de papier pour les questions touchant le gouvernement, le commerce et l'environnement.

L'industrie des produits forestiers, dont le chiffre d'affaires annuel atteint 65 milliards de dollars et qui représente 2 % du PIB du Canada, a des activités dans plus de 600 collectivités et procure 230 000 emplois directs d'un océan à l'autre.

Le CCMF représente un important forum de collaboration pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des forêts, qui leur permet de voir aux grands dossiers d'intérêt commun. Le Conseil exerce un leadership quant aux enjeux d'ordre national et international et établit une orientation pour l'intendance et l'aménagement durable des forêts canadiennes

