Le Commissaire au lobbyisme du Québec lance son nouveau site Web!







QUÉBEC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Commissaire au lobbyisme du Québec lance aujourd'hui son nouveau site Web conçu pour mieux répondre aux besoins d'information des lobbyistes, des titulaires de charges publiques et des citoyens. Tous les usagers accéderont rapidement au contenu recherché, que ce soient des visiteurs à la recherche d'informations vulgarisées, ou, à l'autre bout du spectre, des gens de métier avisés des règles d'encadrement du lobbyisme et désirant des renseignements plus pointus.

Adapté aux plateformes mobiles, ce site Web offre entre autres des outils pratiques, des vidéos et des capsules d'information pour faciliter la compréhension de la Loi et du Code de déontologie des lobbyistes. Son contenu s'enrichira continuellement et l'institution poursuivra sa lancée dans certains médias sociaux pour interagir avec ses parties prenantes et favoriser un message positif à l'égard du lobbyisme accompli dans les règles. Agilité et efficacité dans les communications sont les attributs recherchés par la présence du Commissaire au lobbyisme dans les médias sociaux.

Tant dans son contenu que dans sa forme, le site refondu du Commissaire au lobbyisme a pour maître mot la convivialité. « Je vous invite à naviguer dans notre nouveau site Web, car il participe de l'engagement de mon équipe à vous soutenir, à vous informer et à vous guider toujours mieux dans la compréhension de la Loi et du Code », déclare fièrement le commissaire au lobbyisme, Me Jean-François Routhier.

Pour naviguer dans le site Web du Commissaire au lobbyisme

LE COMMISSAIRE

AU LOBBYISME

DU QUÉBEC Nommé par l'Assemblée nationale du Québec dont il relève afin d'assurer son indépendance, le commissaire au lobbyisme a pour mission de promouvoir la transparence et la saine pratique des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales, ainsi que de faire respecter la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes. Par son expérience et son expertise en matière d'encadrement des communications d'influence, l'institution du Commissaire au lobbyisme du Québec vise à contribuer au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

SOURCE Commissaire au Lobbyisme

Communiqué envoyé le 30 janvier 2018 à 13:00 et diffusé par :