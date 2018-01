Berlinger Special AG : La sécurité des échantillons d'urine est la première priorité







À Pyongyang, les échantillons d'urine pourront être fermés et conservés en toute sécurité. Le fabricant, Berlinger Special AG, examine d'éventuelles failles de sécurité en collaboration étroite avec l'Agence mondiale antidopage AMA et prévoit des mesures complémentaires.

Le fabricant Berlinger Special AG a pour objectif et pour credo d'assurer la manipulation et la conservation en toute sécurité des échantillons d'urine pour le contrôle antidopage, ceci lors des Jeux olympiques d'hiver comme d'une manière générale. Ainsi, Berlinger prend au sérieux les tests filmés de l'équipe de journalistes d'investigation, même si les méthodes de test ne sont pas connues et contredisent ses propres examens ainsi que ceux d'experts indépendants. Selon ces derniers, les flacons correctement manipulés fonctionnent de manière fiable. La critique des flacons de sécurité néglige de mentionner que des caractéristiques complexes et protégées par le secret commercial permettent au fabricant de déceler toute altération ou falsification des bouteilles anti-dopage.

Examen de la mise en oeuvre d'un mécanisme de fermeture amélioré

Si des failles de sécurité sont confirmées, Berlinger prendra des mesures supplémentaires pour protéger les échantillons. Il est notamment envisagé de doter les flacons de sécurité utilisés lors des Jeux olympiques d'hiver à Pyongyang d'un mécanisme de fermeture adapté et très fiable. Des tests sont en cours à cet effet et les résultats seront communiqués en toute transparence.

Berlinger Special AG met tout en oeuvre, en collaboration avec l'AMA et le CIO, afin de garantir la mise à disposition de solutions sûres et de contrôles crédibles, pour des Jeux olympiques irréprochables. Les résultats des examens en cours et les décisions correspondantes seront communiqués dès leur disponibilité.

