IVECO et IVECO BUS livreront plus de 550 camions et autobus à la capitale économique de la Côte d'Ivoire







L'autorité chargée des transports de la ville d'Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, a passé une commande à IVECO BUS pour 400 autobus Crossway Low Entry et marque une première avec une commande également de 50 autobus Crealis, qui sont alimentés au gaz naturel comprimé (GNC). IVECO a pour sa partsigné un contrat pour la fourniture de 105 véhicules de collecte des déchets ménagers qui circuleront principalement dans la ville d'Abidjan et ses environs, desservant une population d'environ 1,7 million d'habitants.

LONDRES, le 30 janvier 2018 /PRNewswire/ -- IVECO et IVECO BUS, qui sont respectivement les marques mondiales de véhicules industriels et d'autobus de CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI), annoncent de nouveaux importants accords de livraison pour Abidjan, capitale éconmique de la République de Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest.

IVECO a signé un contrat avec ECOTI S. A. pour la fourniture de 105 véhicules, parmi lesquels 30 utilitaires légers Daily, 21 Eurocargo pour le segment des moyens tonnages et 54 Trakker dans celui des véhicules lourds. Ces véhicules sont destinés aux opérations de gestion des déchets, principalement dans la ville d'Abidjan et ses environs. Le groupe Moroccan Premium, concessionnaire IVECO en Afrique de l'Ouest, assurera le service après-vente des véhicules.

IVECO BUS a à son tour annoncé un accord pour la fourniture de 450 bus à la ville d'Abidjan. Le contrat a été signé avec la SOTRA (Société des transports Abidjanais) et permettra à l'opérateur de pratiquement doubler sa flotte. La commande comprendra 400 autobus Crossway Low Entry de 12 mètres et 50 Bus à Haut Niveau de Service Crealis de 18 mètres alimentés au gaz naturel comprimé (GNC).

Ce sont les premiers autobus au gaz naturel livrés sur le continent africain. Il s'agit d'une étape importante pour le pays et peut-être pour le continent, grâce aux avantages environnementaux considérables qu'offre l'adoption des autobus au gaz naturel.

Avec le gaz naturel, les émissions de particules fines sont proches de zéro et les émissions d'oxyde d'azote sont réduites de 60 % par rapport à la limite réglementaire Euro VI actuelle. Même les niveaux de bruit sont réduits de 50 %, offrant un fonctionnement extrêmement silencieux pour le conducteur, les passagers, les piétons et véhicules environnants.

IVECO et IVECO BUS sont les leaders européens des autobus et véhicules industriels au gaz naturel, avec près de 23 000 unités actuellement en circulation.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement qui dispose d'une expérience industrielle reconnue, d'une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l'entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d'entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l'entreprise : www.cnhindustrial.com

Pour recevoir les dernières nouvelles de CNH Industrial, inscrivez-vous à la Newsroom : bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe

Contact Presse :

Lydie Le Corre

Corporate Communications - France

CNH Industrial

Tel: +33 47 279 667 4

Email: mediarelations@cnhind.com

www.cnhindustrial.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/323658/CNH_Industrial___Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 janvier 2018 à 12:08 et diffusé par :