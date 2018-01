La Ville de Montréal annonce un projet majeur d'optimisation des usines d'eau potable







MONTRÉAL, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le responsable des infrastructures et de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques de Montréal, monsieur Sylvain Ouellet, a annoncé aujourd'hui un projet majeur qui permettra d'optimiser la performance des installations d'eau potable, en termes de capacité de production, de distribution et d'énergie, tout en minimisant les coûts d'opération et de maintenance des installations de la Direction de l'eau potable et en fiabilisant l'alimentation en eau potable des réseaux de Lachine et Dorval. Ce projet d'envergure, estimé à 235 M$, prévoit la construction de 23 km de conduites principales pour desservir d'une part, le réseau de Lachine par le réseau Atwater - Charles-J.-Des Baillets, et d'autre part, le réseau de Dorval par celui de Pointe-Claire pour, à terme, démanteler les usines de Dorval et Lachine.

« Compte tenu des investissements importants à venir dans toutes les infrastructures de l'eau, incluant les usines d'eau potable, il est nécessaire d'optimiser nos ressources matérielles et financières et de planifier à long terme. Considérant l'envergure des travaux requis aux usines de Lachine et Dorval et leur petite capacité de production, fermer ces usines est la solution la plus responsable, économique et efficace au plan hydraulique. Annuellement, nous réaliserons des économies récurrentes de 5 M $, tout en bénéficiant de la meilleure qualité d'eau possible et en sécurisant l'approvisionnement pour de bon », a mentionné M. Ouellet.

Des investissements majeurs pour fiabiliser le réseau

Bien que les usines de Dorval et Lachine soient aux normes, les installations sont dans un état de désuétude avancé et nécessitent des investissements majeurs pour les mettre à niveau. Une analyse hydraulique et économique détaillée a permis d'identifier le meilleur scénario d'alimentation des réseaux de l'ouest, en accord avec les objectifs ci-dessous :

Maintenir le niveau de service;

Répondre aux besoins en eau actuels et futurs;

Maintenir ou améliorer la flexibilité d'alimentation;

Respecter une autonomie de réserve de douze (12) heures par réseau, conformément au Guide de conception des installations en eau potable.

Il en ressort que la fermeture des usines de Lachine et Dorval et la desserte de ces réseaux par les réseaux Atwater - Charles-J.-Des Baillets et Pointe-Claire est la solution la plus avantageuse des points de vue hydraulique et financier. D'ici le démantèlement complet, des travaux de maintien de ces usines seront effectués afin d'assurer un fonctionnement fiable jusqu'à ce que les travaux en réseau soient complétés.

Ce projet, qui se réalisera sur environ dix ans, permettra d'optimiser le réseau d'alimentation en eau potable de l'ouest de l'ile, assurant ainsi un approvisionnement d'eau sécuritaire. Au terme de ces travaux, ces secteurs de l'île seront alimentés par au moins deux conduites principales distinctes afin d'assurer la fiabilité de l'alimentation en eau en termes de débit, de qualité, de protection incendie, et de préserver un service adéquat aux citoyens.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 30 janvier 2018 à 11:15 et diffusé par :