Concertation Montréal : Une entente majeure avec l'agglomération de Montréal







MONTRÉAL, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Concertation Montréal (CMTL) est heureuse d'annoncer l'adoption, par l'agglomération de Montréal, d'une entente majeure de collaboration. Cette entente de deux ans prévoit le financement de CMTL jusqu'au 31 décembre 2019, permettant la réalisation de sept projets concertés dans les domaines de l'enfance, de la jeunesse, de l'éducation et du savoir, de la parité et de la diversité, du développement durable et des saines habitudes de vie.

« Depuis sa création en 2015, Concertation Montréal mène des projets d'envergure associant plus d'une centaine de partenaires et de membres autour d'enjeux de développement sur l'île de Montréal », indique monsieur Richard Deschamps, Président de Concertation Montréal, conseiller de la Ville dans l'arrondissement de LaSalle. « Nous sommes heureux de poursuivre nos projets de développement de la métropole dans les années à venir avec l'ensemble des élu.e.s de l'île de Montréal ».

La mairesse de Montréal, madame Valérie Plante, indiquait à cet effet : « Nous sommes heureux de confier à Concertation Montréal cet important mandat pour la réalisation de grands projets de concertation qui permettront de répondre à d'importants besoins pour notre métropole ».

Rappelons que, depuis 2015, l'agglomération de Montréal reconnaît CMTL comme son interlocuteur privilégié en matière de concertation intersectorielle et de développement régional. L'agglomération est, depuis, le principal partenaire financier de CMTL. Pour les années 2018 et 2019, les fonds proviennent du Fonds de développement des territoires, accordé par le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire à l'agglomération de Montréal.

« Les membres du conseil d'administration se joignent à moi pour remercier le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Martin Coiteux, qui témoigne ainsi de la confiance du gouvernement du Québec envers notre organisation de développement régional », de conclure monsieur Richard Deschamps.

À propos de Concertation Montréal (CMTL)

Concertation Montréal (CMTL) a pour mission de développer la région par la concertation. Pour ce faire, CMTL regroupe les leaders socio-économiques et les élus municipaux de l'île de Montréal afin d'initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes.

Concertation Montréal regroupe plus de 120 organismes régionaux et élus membres et plus de 200 partenaires.

