Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles : 13,7 millions de dollars versés en paiement final aux adhérents de la protection «Céréales et canola»







LÉVIS, QC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec a versé le paiement final, soit 13,7 millions de dollars, pour l'année d'assurance 2016-2017, aux producteurs de céréales et canola dans le cadre du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA).

Ce paiement représente un montant de 101,50$/ha pour l'avoine, 42,03$/ha pour le blé d'alimentation animale, 53,49$/ha pour le blé d'alimentation humaine, 13,94$/ha pour le canola et 51,98$/ha pour l'orge.

À la suite de ce paiement, le montant net versé par le programme ASRA aux producteurs de céréales et canola pour 2016-2017 représente 46 millions de dollars, soit un montant de 18,87 M$ pour l'avoine, 4,34 M$ pour le blé d'alimentation animale, 13,98 M$ pour le blé d'alimentation humaine, 0,18 M$ pour la canola et 8,67 M$ pour l'orge.

Citation

« Grâce au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles, 46 millions de dollars ont été versés directement aux producteurs de céréales et canola pour l'année 2016?2017. Cette somme leur permet de faire face aux risques inhérents du métier. Cela permet aussi de maintenir et de favoriser le développement du secteur agricole au Québec.»

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

La Financière agricole du Québec

En offrant des produits et des services de qualité en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu, La Financière agricole du Québec favorise le développement et la stabilité de plus de 24 000 entreprises agricoles et forestières québécoises. De plus, elle place la relève agricole au coeur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité. Avec des valeurs assurées qui s'élèvent à 3,6 milliards de dollars et un portefeuille de garanties de prêts qui atteint 5 milliards, elle participe activement à l'essor économique du Québec et de ses régions.

Lien connexe

Site Web de la FADQ : https://www.fadq.qc.ca/accueil/

Pour information :

Cynthia Byrne

Conseillère en communication et relations publiques

418-834-6866, poste 6569

Cynthia.byrne@fadq.qc.ca

SOURCE La Financière agricole du Québec

Communiqué envoyé le 30 janvier 2018 à 11:04 et diffusé par :