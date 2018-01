Jack Penrod, fondateur de Nikki Beach Worldwide, annonce la nomination de Lucia Penrod au poste de PDG







MIAMI BEACH, Floride, 30 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Nikki Beach Worldwide, la marque familiale et internationale d'art de vivre et d'hôtellerie de luxe, annonce la nomination de Lucia Penrod au poste de PDG de la société. Le fondateur de Nikki Beach Worldwide, Jack Penrod, restera président du conseil d'administration de la société.

Lucia Penrod, qui travaille pour la marque depuis sa création en 1998, siège également au conseil d'administration de Nikki Beach Worldwide. En plus de ses nouvelles responsabilités, Lucia continuera d'occuper les fonctions de directrice du marketing de Nikki Beach Worldwide, un poste qu'elle occupe depuis 2008. En tant que directrice du marketing, Penrod supervise toutes les facettes de l'image de marque, du marketing et des communications de Nikki Beach, ainsi que la création des branches art de vivre, mode et musique de la société.

Penrod est née et a grandi au Nicaragua, et elle s'est installée à Miami en 1979, suite à quoi elle a passé quatre ans à travailler pour le corps diplomatique au service des gouvernements de Corée du Sud et du Venezuela. En 1984, elle a rejoint l'organisation de Penrod pour diriger le très exclusif et privé Jockey Club de Miami. Un an plus tard, Jack Penrod a été invité par la ville de Miami Beach à ouvrir un club de plage et un complexe de divertissement à la plus célèbre adresse de Miami : 1 Ocean Drive. En tant que chef de projet, Lucia a travaillé sur les négociations initiales avec la ville, devenant une partie intégrante du Penrod's Beach Club. Elle a ensuite travaillé en tant que directrice du marketing et des relations publiques du lieu.

En 1995, Lucia et Jack Penrod se sont mariés et le super couple a continué à travailler ensemble pour créer de nouveaux projets. En 1998, Jack et Lucia Penrod ont ouvert le tout premier Nikki Beach. Aujourd'hui, il existe 13 sites Nikki Beach, dans des pays tels que la France, la Thaïlande, l'Espagne, la Grèce et l'Italie, avec le tout dernier club à la Barbade. Nikki Beach possède également quatre propriétés hôtelières internationales et une boutique éphémère annuelle au cours du Festival international du film de Cannes.

« Je travaille avec Jack depuis le tout début, et j'ai une compréhension approfondie de la marque et de notre vision de l'avenir. Alors que nous entamons la 20e année de notre marque emblématique, je me réjouis de continuer à élargir nos activités et à répandre notre message de célébration de la vie de par le monde », déclare Lucia Penrod. « Construire notre marque avec mon mari a été une expérience incroyable et enrichissante. Nous créons du bonheur dans le monde entier. »

« Deux mille dix-huit marque le 20e anniversaire de notre marque. Ce jalon important m'a amené à réfléchir à notre passé et à me tourner résolument vers l'avenir. Le choix a été simple, car le poste revient naturellement à Lucia et j'ai entièrement confiance en elle », a déclaré Jack Penrod. « Je sais que Lucia continuer à perpétuer l'héritage de Nicole avec passion et enthousiasme. »

À propos de Nikki Beach Worldwide:

En 1998, l'entrepreneur Jack Penrod a mis au monde Nikki Beach, le premier concept de club de plage de luxe original qui combine les éléments de la musique, de la restauration, du divertissement, de la mode, du film et de l'art en un même lieu. Aujourd'hui, le concept Nikki Beach a transcendé ses sites internationaux et s'est développé en une marque d'art de vivre et d'hôtellerie de luxe mondiale et à de multiples facettes, comprenant une branche club de plage ; une branche hôtels et complexes touristiques ; une branche art de vivre ; une branche événements spéciaux ainsi que Nikki Cares, une organisation caritative à but non lucratif 501c3.

Nikki Beach existe aujourd'hui à Miami Beach, en Floride ; à Saint-Tropez, en France ; à Saint-Barthélemy, aux Antilles ; à Marbella, en Espagne ; à Koh Samui, en Thaïlande ; à Majorque, en Espagne ; à Ibiza, en Espagne ; à Porto Heli, en Grèce ; à Monte-Carlo, à Monaco ; à Dubai, aux Émirats arabes unis ; à Bodrum, en Turquie ; à Versilia, en Italie et à la Barbade, aux Antilles. Nikki Beach ouvre une boutique éphémère lors du Festival international du film de Cannes. La branche hôtels et complexes touristiques a des propriétés à Koh Samui, en Thaïlande ; à Porto Heli, en Grèce ; à Bodrum, en Turquie et à Dubai, aux Émirats arabes unis.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur

www.nikkibeach.com ou www.nikkibeachhotels.com.

Facebook : www.facebook.com/nikkibeach

Twitter : @nikkibeachworld

Instagram : @nikkibeachworld

Snapchat : @nikkibeachworld

Spotify : @nikkibeach

Contact presse Nikki Beach Worldwide:

Amanda Greenberg

Directrice internationale des relations publiques et des communications

amanda@nikkibeach.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/634733/Nikki_Beach_Lucia_Penrod.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/634734/Nikki_Beach_Worldwide_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 janvier 2018 à 11:17 et diffusé par :