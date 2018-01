Cogeco Connexion continue d'améliorer son réseau grâce au programme DOCSIS 3.1 et son offre gigabit dans les marchés de l'Ontario et du Québec







MONTRÉAL, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Cogeco Connexion est heureuse d'annoncer qu'elle poursuivra la mise en oeuvre de son programme d'amélioration de réseau, DOCSIS 3.1, au cours des trois prochaines années, ce qui permettra de déployer progressivement son offre gigabit dans ses marchés de l'Ontario et du Québec. Ce programme vient compléter les projets d'expansion et de mise à niveau réalisés au cours des derniers mois. Cogeco Connexion continuera d'accroître ses efforts de segmentation de noeuds et améliorera l'accès à la fibre à travers son réseau. Grâce à des investissements soutenus dans son puissant réseau hybride, qui s'étend de Windsor, en Ontario, jusqu'à Gaspé, au Québec, Cogeco Connexion améliorera son offre Internet haute vitesse dans les communautés qu'elle dessert, contribuant ainsi à la croissance économique et au développement des entreprises et des résidents.

« Chez Cogeco Connexion, nous avons toujours placé les besoins de nos clients au centre de nos priorités et de nos décisions. Nous ne sommes pas seulement convaincus que l'innovation et les nouvelles technologies sont des moteurs clés de développement et de croissance économique, nous croyons fermement que nous devons rester concentrés sur les véritables besoins de nos clients?», a déclaré Ken Smithard, président de Cogeco Connexion.

«?Compte tenu de l'augmentation exponentielle du divertissement en ligne, de la multiplication des appareils connectés et de la croissance des besoins des bureaux à domicile pour de plus grandes capacités de transfert de données, l'appétit de nos clients résidentiels et commerciaux pour de plus grandes vitesses Internet est définitivement en hausse?», a expliqué Daniel Boisvert, vice-président du marketing et de l'innovation chez Cogeco Connexion.

Pour en savoir plus sur l'offre Internet haute vitesse de Cogeco Connexion, visitez le www.cogeco.ca.

AU SUJET DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion est une filiale de Cogeco Communications inc. Cogeco Communications inc. est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, sous le nom d'Atlantic Broadband, dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

