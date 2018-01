Le conseil d'administration du CCRC présente la nouvelle directrice générale de l'organisme, Mme Carol Paradine







TORONTO, le 30 janv. 2018 /CNW/ - Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) a nommé Carol Paradine à titre de directrice générale de l'organisme à compter du 1er mars 2018.

« Au nom du conseil d'administration, c'est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à Carol Paradine dans ses nouvelles fonctions, a déclaré Nick LePan, président du conseil d'administration du CCRC. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le leadership de Carol, qui fera en sorte que le CCRC demeure un organisme de réglementation de l'audit de calibre mondial, maintenant son orientation sur la mise en oeuvre de mesures d'amélioration de la qualité des audits au Canada. »

Auparavant associée dans un grand cabinet national d'expertise-comptable et d'audit, Mme Paradine apporte à l'organisme une vaste expérience en tant qu'auditrice auprès d'une variété de sociétés ouvertes situées partout au pays. En tant que membre du comité de direction du cabinet et d'associée directrice, Perfectionnement des leaders et planification de la relève, elle a démontré ses capacités à aider les entreprises à progresser vers de nouveaux sommets en se concentrant plus particulièrement sur le recrutement et le perfectionnement d'équipes très performantes. En outre, Mme Paradine possède une expérience sectorielle à titre de directrice des finances dont elle pourra tirer profit dans ses nouvelles fonctions.

« Je suis très contente de me joindre au CCRC et de mener la voie vers la réalisation de sa mission qui est de contribuer à la confiance du public dans l'intégrité de l'information financière des émetteurs assujettis », a affirmé Carol Paradine.

Le conseil d'administration du CCRC remercie Brian Hunt pour ses neuf années de service à titre de directeur général et son immense contribution à bâtir l'organisme au fil des ans.

« Nous sommes ravis que M. Hunt demeure en fonction à titre de président de l'International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) jusqu'à la fin de son mandat en avril 2019, avec le soutien du CCRC », a déclaré M. LePan.

Le conseil d'administration a fait appel à une agence de recrutement de cadres pour l'aider dans son processus de planification de la relève.

À propos du CCRC

Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) est l'organisme canadien de réglementation de l'audit responsable de la surveillance des cabinets comptables qui auditent les émetteurs assujettis canadiens. Le CCRC est un organisme indépendant des autorités de réglementation provinciales chargées de la supervision de la profession comptable. Organisme de réglementation de l'audit de calibre mondial et champion de la qualité de l'audit, le CCRC contribue à renforcer la confiance du public à l'égard de l'intégrité de l'information financière, sur laquelle reposent les marchés financiers du Canada. Le CCRC a des bureaux à Montréal, Toronto et Vancouver.

