Le Québec et la Nouvelle-Écosse : Plus de 190 000 $ investis en faveur de la vitalité et de la pérennité du français

QUÉBEC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Québec et de la Nouvelle-Écosse présentent, aujourd'hui, le bilan provisoire de leur coopération en matière de francophonie canadienne. Ensemble, les provinces ont investi plus de 190 000 $, en 2016-2017 et 2017-2018, qui ont permis la réalisation de vingt-trois initiatives porteuses et structurantes pour la promotion et la diffusion de la langue française au Canada.

La culture, l'éducation, la jeunesse et la petite enfance ont été au coeur de la réalisation de ces initiatives. Parmi celles-ci, mentionnons la Tournée des Rendez-vous du cinéma québécois à Halifax, qui a permis au public francophone et francophile de découvrir le cinéma québécois par l'entremise de projections grand public et d'ateliers de formation offerts en milieu scolaire. Soulignons également la réalisation d'une formation du personnel scolaire permettant aux jeunes de mieux s'approprier l'espace acadien et francophone tant dans la communauté et à l'école que dans leur milieu familial, ainsi qu'une initiative visant à assurer la participation d'artistes de la Nouvelle-Écosse au Festival de la chanson de Tadoussac.

Il est à noter que, le 20 décembre 2016, les deux gouvernements ont signé un nouvel Accord de coopération et d'échanges en matière de francophonie, dans lequel ils s'engagent à consacrer respectivement des sommes d'argent déterminées sur cinq ans, soit 50 000 $ annuellement. C'est en vertu de ce nouvel accord que ces initiatives ont pu être réalisées.

Citations :

« La coopération intergouvernementale établie, au fil des ans, avec la Nouvelle-Écosse a permis de créer des solidarités entre les organismes acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse et ceux du Québec, contribuant à la promotion de la langue française et de la vie communautaire. Poursuivons dans cette voie de coopération, au grand bénéfice du français au Canada. Travaillons de concert pour une francophonie vibrante et riche de sa diversité. »

Jean-Marc Fournier, ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« En travaillant de concert avec le Québec, nous participons à la préservation et à l'épanouissement de la langue française et de la culture acadienne en Nouvelle-Écosse. Notre communauté acadienne et francophone est une composante essentielle de l'identité néo-écossaise, qui s'inscrit fièrement dans la grande francophonie canadienne et mondiale. »

Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration et ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie de la Nouvelle-Écosse

« L'appui financier nous permet d'ajouter une diversité artistique à notre programmation. Il aide les artistes à circuler à travers la grande francophonie canadienne et à rencontrer leurs publics et il donne la chance aux Canadiennes et Canadiens de découvrir la diversité et la richesse artistique de la francophonie. »

Julien Pinardon, directeur adjoint du Festival de la chanson de Tadoussac

« L'appui reçu grâce à l'Entente de coopération entre le Québec et la Nouvelle-Écosse a permis de réunir l'équipe de développement scolaire et communautaire du Conseil scolaire acadien provincial avec ses partenaires communautaires et d'en faire profiter l'expertise de Percolab, une firme de consultants en innovation organisationnelle du Québec. Nous avons maintenant une boite à outils de bonnes pratiques dans le domaine du leadership collaboratif et de la médiation culturelle. Ces outils nous permettront d'explorer de nouvelles façons de susciter l'engagement et la mobilisation de nos élèves et de toute la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse vers des buts communs. »

Michel Comeau, directeur général du Conseil scolaire acadien provincial

Faits saillants :

En plus des sommes investies pour la coopération intergouvernementale en matière de francophonie canadienne, le Gouvernement du Québec contribue à l'épanouissement de la langue française sur son territoire et au Canada par son Programme d'appui à la francophonie canadienne. Pour les exercices financiers 2016- 2017 et 2017-2018, une somme de 31 000 $ a été versée par le Gouvernement du Québec pour soutenir sept initiatives présentées par des organismes acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse ou du Québec.

par son Programme d'appui à la francophonie canadienne. Pour les exercices financiers 2016- 2017-2018, une somme de 31 000 $ a été versée par le Gouvernement du Québec pour soutenir sept initiatives présentées par des organismes acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse ou du Québec. Grâce à ses deux programmes de soutien financier en matière de francophonie canadienne, le Gouvernement du Québec appuie annuellement environ trois cents initiatives réparties à travers le Canada , pour une somme totale de 2,1 millions de dollars.

, pour une somme totale de 2,1 millions de dollars. Depuis janvier 2016, le Québec a renouvelé neuf accords de coopération et d'échanges en matière de francophonie canadienne, soit avec les gouvernements du Manitoba , du Yukon , de l' Ontario , de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan , de Terre-Neuve-et- Labrador , et du Nouveau-Brunswick.

ANNEXE

Liste des organismes partenaires de chaque province et des initiatives qui ont reçu un soutien financier en vertu de la coopération entre la Nouvelle-Écosse et le Québec, en 2017-2018, à ce jour.

Nouvelle-Écosse Québec Initiatives Montant investi

par la Nouvelle-Écosse

et le Québec Centre provincial

de ressources préscolaires HighScope Québec Pas de géant et sauts de puce : bâtir

sur le potentiel de chaque enfant 8 000 $ Alliance française d'Halifax Conseil communautaire

du Grand-Havre Fondation Québec cinéma La Tournée du cinéma québécois 2017-

2018 : partenariat avec l'Alliance

française d'Halifax et le Conseil

communautaire du Grand-Havre 10 000 $ Conseil scolaire acadien

provincial Conseil de développement

du loisir scientifique Le Défi génie inventif en Nouvelle-Écosse 10 000 $ Équipe d'alphabétisation -

Nouvelle-Écosse Donald Lurette Meilleures pratiques en éducation aux adultes 5 060 $ Fédération culturelle

acadienne

de la Nouvelle-Écosse Maison la bouche rouverte associée Théâtre Témoin Portages 9 000 $ Conseil scolaire acadien

provincial ENSEMBLE

pour le respect de la diversité Empreintes citoyennes en Nouvelle-

Écosse 13 600 $ Association francophone

de la vallée École Rose-des-Vents Coop les ViVaces Les vivaces en Nouvelle-Ecosse 9 000 $ Association des collèges

et universités

de la francophonie canadienne

Bourses de mobilité étudiante entre les

provinces de la Nouvelle-Écosse et du

Québec 5 000 $ Conseil scolaire acadien

provincial Percolab Élargir l'espace francophone à l'école

et dans la communauté en Nouvelle-

Écosse 15 000 $ Association des enseignants

acadiens Martine Arpin Atelier d'écriture - accompagnement 6 900 $ TOTAL 10 initiatives 91 560 $

Liste des organismes partenaires de chaque province et des initiatives qui ont reçu un soutien financier dans en vertu de la coopération entre la Nouvelle-Écosse et le Québec, en 2016-2017.

Nouvelle-Écosse Québec Initiatives Montant investi

par la Nouvelle-Écosse

et le Québec Centre provincial

de ressources préscolaires Centre de liaison sur

l'intervention et la prévention

psychosociales GED : un outil de détection en français

pour les professionnelles en petite

enfance de la Nouvelle-Écosse 10 481 $ Conseil communautaire

du Grand-Havre Fondation Québec cinéma La Tournée du cinéma

québécois 2016-2017 10 000 $ Conseil communautaire

du Grand-Havre Fondation Québec cinéma Mentorat en cinéma 10 000 $ Conseil scolaire acadien

provincial Commission scolaire

des Trois-Lacs Ateliers d'écriture - écrivains en oeuvre 7 420 $ Conseil scolaire acadien

provincial Conseil jeunesse provincial

de la Nouvelle-Écosse Théâtre Biscornu Création d'un réseau d'improvisation

scolaire francophone en Nouvelle-

Écosse 10 060 $ Conseil scolaire acadien

provincial École secondaire Cardinal-

Roy Ville de Québec Rendez-vous des écoles francophones

en réseau 1 620 $ Conseil scolaire acadien provincial Fédération culturelle

acadienne

de la Nouvelle-Écosse Conseil jeunesse provincial

de la Nouvelle-Écosse Percolab De l'école à la communauté : le

leadership collaboratif et la médiation

culturelle au service de la vitalité des

communautés francophones en

Nouvelle-Écosse 14 800 $ Conseil scolaire acadien

provincial ENSEMBLE pour le respect

de la diversité Sensibilisation à la diversité et

acquisition de compétences

interculturelles 5 000 $ Fédération culturelle

acadienne

de la Nouvelle-Écosse Mary Beth de Scène Festival de la chanson

de Tadoussac Le 34e Festival de la chanson de

Tadoussac - Nouvelle-Écosse 2 518 $ Fédération culturelle

acadienne

de la Nouvelle-Écosse Université Sainte-Anne Festival acadien de Clare Festival international

de la chanson de Granby La Nouvelle-Écosse à l'honneur à

Granby 10 000 $ Jacques Jacobus Les Offices jeunesse

internationaux du Québec (LOJIQ) Spectacle francophone - rencontre des

jeunes entrepreneurs 2 500 $ Maison la bouche rouverte

associée Eveline Ménard Conte-moi la francophonie 6 650 $ Université Sainte-Anne Réseau des cégeps

et des collèges francophones

du Canada Partage des connaissances et des

meilleures pratiques entre les collèges

du Québec et les établissements

francophones du Canada

(PRECEPT-F) 10 000 $* TOTAL 13 initiatives 101 049 $

*La participation du Gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour cette initiative s'élève à 5 000 $. Le Gouvernement du Québec a octroyé une subvention de 50 000 $ à cette initiative, car plusieurs gouvernements provinciaux ont contribué à sa réalisation.

