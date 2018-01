Air Canada proposera ses vols sans escale Vancouver-Delhi assurés par 787 Dreamliner toute l'année à compter de juin 2018







Durée de trajet la plus courte pour le sous-continent indien depuis Vancouver , Calgary , Edmonton , Seattle , Portland et Los Angeles

Ce service s'ajoute aux vols au départ de Toronto à destination de Delhi et de Mumbai assurés toute l'année par le 787 Dreamliner

VANCOUVER, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que sa liaison sans escale Vancouver-Delhi, actuellement saisonnière, deviendra annuelle à compter du 8 juin 2018. Ces vols sont offerts à la vente au www.aircanada.com, avec l'application Air Canada et par l'intermédiaire des agents de voyages.

« Les clients ont accueilli notre service saisonnier sans escale Vancouver-Delhi avec beaucoup d'enthousiasme en 2016, et nous sommes très heureux de rendre ce service, le seul proposé entre l'ouest du Canada et l'Inde, disponible toute l'année à compter de juin. Nos vols à destination de Delhi au départ de notre plaque tournante transpacifique d'YVR, assurés par notre 787 Dreamliner de Boeing ultramoderne, offrent les trajets les plus rapides entre Vancouver, Calgary, Edmonton, Seattle, Portland et Los Angeles et le sous-continent indien, et notre processus de correspondance rapide et fluide à YVR permet de faire gagner entre trois et cinq heures à nos voyageurs, comparativement aux voyages comprenant une correspondance en Europe ou en Asie, a déclaré Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers à Air Canada. Nos vols sans escale Vancouver-Delhi, qui s'ajoutent à notre service sans escale au départ de Toronto et à destination de Delhi et de Mumbai, représentent trois liaisons assurées toute l'année à destination de l'Inde lancées au cours des 30 derniers mois. Air Canada dédie à son service entre le Canada et l'Inde des appareils dont la valeur totale atteint près de 1,5 milliard de dollars, prouvant son engagement envers ce marché dynamique et son expansion stratégique continue à l'échelle mondiale. »

« Les habitants de la Colombie-Britannique profiteront de ce tourisme bidirectionnel et des possibilités commerciales engendrées par ce tout premier service annuel sans escale proposé par Air Canada entre Vancouver et Delhi, a affirmé le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan. Cette nouvelle liaison contribue à renforcer les relations d'affaires en plein essor ainsi que les liens personnels entre la Colombie-Britannique et l'Inde, qui est le pays d'origine de plus de 230 000 Britanno-Colombiens. »

« La décision d'Air Canada d'exploiter son service sur Delhi toute l'année est une excellente nouvelle! Notre collectivité locale aura désormais la possibilité de voyager à bord du 787 Dreamliner révolutionnaire toute l'année, s'est enthousiasmé Craig Richmond, président et chef de la direction de l'administration aéroportuaire de Vancouver. Je tiens à féliciter Air Canada pour cette décision. Ce n'est pas facile de mettre en place un service assuré toute l'année aussi rapidement après le lancement d'un service saisonnier. Nous sommes très heureux qu'Air Canada connaisse autant de succès à YVR, sa plaque tournante transpacifique privilégiée. »

« Je suis ravi d'apprendre qu'Air Canada proposera des vols sans escale au départ de Vancouver et à destination de New Delhi tout au long de l'année. Ce service aura un effet extrêmement positif sur les relations liées au commerce, aux voyages et au tourisme entre la Colombie-Britannique et l'Inde », a ajouté Vivek A. Savkur, président et chef de la direction du réseau d'affaires BC India.

Vol Jours du vol Heure de départ Heure d'arrivée AC44 YVR-Delhi Mardi, mercredi, vendredi et dimanche 01:30 04:00 (+ 1 jour) AC45 Delhi-YVR Lundi, mercredi, jeudi et samedi 06:10 07:30

Air Canada a optimisé les correspondances avec son vaste réseau dans l'Ouest canadien et américain, via sa plaque tournante de YVR, et, à Delhi, Air India, son partenaire commercial Star Alliance, propose une excellente connectivité dans le sous-continent indien.

Les vols d'Air Canada à destination de l'Inde sont assurés par l'ultramoderne 787-9 de Boeing, configuré en trois cabines, avec 30 fauteuils-lits en Classe affaires internationale, 21 fauteuils dans la cabine Économique Privilège et 247 sièges en classe économique. À bord de tous les vols, vous retrouverez nos équipages multilingues ainsi que notre système de divertissements à bord individuel - notamment des films bollywoodiens à succès et des films d'auteur en plusieurs langues.

Par ailleurs, les passagers de tous les vols peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan et bénéficier des avantages réciproques associés au réseau Star Alliance. En outre, ceux qui y sont admissibles pourront profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres avantages.

Plus tard cette année, Air Canada lancera d'autres services internationaux sans escale, notamment :

Toronto ? Shannon ( Irlande ), Porto ( Portugal ), Zagreb (Croatie), Bucarest (Roumanie) et Buenos Aires (Argentine)

? ( ), ( ), (Croatie), Bucarest (Roumanie) et (Argentine) Montréal ? Tokyo Narita (Japon), Dublin ( Irlande ), Bucarest (Roumanie) et Lisbonne ( Portugal )

( ), Bucarest (Roumanie) et Lisbonne ( ) Vancouver ? Paris (France) et Zurich (Suisse)

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 200 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 45 millions de passagers en 2016. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 60 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 300 aéroports dans 191 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2017. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

