Hydropothecary conclut un placement de 149,5 millions de dollars

La société Hydropothecary Corporation (« THCX » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE: THCX) annonce aujourd'hui la clôture de son placement à prise ferme (le « placement »), précédemment annoncé, de parts de la Société (les « parts ») pour un produit brut total de 149,5 millions de dollars, y compris l'exercice intégral de l'option pour attributions excédentaires. Le placement a été souscrit par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Genuity Corp. et Eight Capital et incluant Cormark Securities Inc., GMP Securities L.P. et Beacon Securities Limited (les « preneurs fermes »).

Dans le cadre du placement, la Société a émis 37 375 000 parts au prix de 4,00 $ la part, y compris 4 875 000 parts émises aux termes de l'exercice intégral de l'option pour attributions excédentaires. Chaque part est composée d'une action ordinaire de la Société et de la moitié d'un bon de souscription d'actions ordinaires (chaque bon entier étant un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription peut être exercé pour devenir une action ordinaire de la Société à un prix d'exercice par action de 5,60 $ pour une période de deux ans à compter de la date d'émission.

La Société entend utiliser le produit net du placement pour acquérir de l'équipement de production additionnel, accroître sa capacité de production, de traitement et de distribution, développer des canaux de distribution dans le marché récréatif adulte au Canada, explorer des occasions de développement international et effectuer des investissements stratégiques par le biais d'acquisitions, de partenariats ou de développement de capacités internes supplémentaires pour élargir et diversifier l'offre de produits de la Société. Le prospectus simplifié du placement contient des renseignements supplémentaires sur l'utilisation prévue du produit net du placement.

Le placement est assujetti à l'acceptation finale par la Bourse de croissance TSX (« TSXV »). La TSXV a accepté, de façon conditionnelle, le placement et l'inscription des actions ordinaires et des bons de souscription. Si la Société respecte les exigences d'inscription de la TSXV, il est prévu que les bons de souscription commenceront à y être négociés à l'ouverture du marché le vendredi 2 février 2018.

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary crée des produits primés qui sont innovants, simples à utiliser et faciles à comprendre. Hydropothecary augmente rapidement sa capacité de production en prévision de la légalisation du cannabis à fins récréatives pour adultes. Ses plans d'agrandissement visent la création d'un total de 1,3 million de pieds carrés d'espace de production où seront produits 108 000 kg de cannabis séché par an, faisant de Hydropothecary l'un des plus grands producteurs du pays. Avec un coût de trésorerie par gramme de 0,89 $, sans pareil dans l'industrie, Hydropothecary est le producteur le plus économique du pays. Le premier producteur autorisé au Québec, Hydropothecary a établi son siège social dans cette province.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Information prospective

Ce communiqué de presse contient de l'information prospective basée sur les projections actuelles. Des exemples de tels énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés sur la bonne réalisation du placement et l'utilisation du produit de celui-ci. Ces déclarations ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Elles mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents de ceux sous-entendus par ces déclarations. Les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué de presse sont faits à la date du présent communiqué et la Société n'assume aucune responsabilité quant à la mise à jour ou à la révision des informations prospectives pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et ses documents d'information continue que l'on peut trouver à l'adresse www.sedar.com.

