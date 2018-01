Avis aux médias - CISSS Côte-Nord - Le SIISNEQ manifeste et entreprend une démarche contre les administrateurs







SEPT-ÎLES, QC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion du prochain conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS Côte-Nord), le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ) tiendra une manifestation le mercredi 31 janvier, à compter de 16 h, au CLSC de Sept-Îles.

Cette manifestation a pour but de dénoncer les importantes compressions budgétaires dans les établissements de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et leurs effets sur le personnel et les services offerts à la population. De plus, le SIISNEQ-CSQ rendra public un recours qu'il entend prendre pour obliger les administrateurs et dirigeants du CISSS Côte-Nord à corriger la situation.

Prenez note que la présidente du SIISNEQ-CSQ, Nathalie Savard, tiendra un point de presse à compter de 16 h sur les lieux de la manifestation. Elle sera accompagnée de la présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ), Claire Montour, et de la vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Éthier.

QUOI : Manifestation et présence du SIISNEQ-CSQ au CA du CISSS Côte-Nord



QUI : Nathalie Savard, présidente du SIISNEQ-CSQ

Claire Montour, présidente de la FSQ-CSQ

Sonia Éthier, vice-présidente de la CSQ



QUAND : Le mercredi 31 janvier 2018, à 16 h



OÙ : CLSC de Sept-Îles

405, avenue Brochu

Sept-Îles

Profil du SIISNEQ-CSQ et de la FSQ-CSQ

Le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ) représente 1 250 membres infirmières et infirmiers, infirmières auxiliaires et infirmiers auxiliaires et inhalothérapeutes oeuvrant dans trois réseaux répartis dans les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ), affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé.

