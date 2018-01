Développement d'un service d'hémodialyse en milieu hospitalier au Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles







ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - En vue d'améliorer l'accessibilité aux services d'hémodialyse aux Îles-de-la-Madeleine, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, accompagné du député des Îles-de-la-Madeleine, monsieur Germain Chevarie, a procédé aujourd'hui à l'annonce d'un financement de 1,5 M$ pour soutenir l'implantation d'un service d'hémodialyse à l'Hôpital de L'Archipel. Ce nouveau service sera offert à la fois aux résidents et aux visiteurs de la région.

Le financement octroyé servira à financer les travaux d'aménagement, l'acquisition du mobilier et de l'équipement, de même que la formation du personnel et l'implantation du service. Le projet prévoit l'installation de quatre chaises, incluant une chaise de relève, dans l'objectif d'offrir des traitements d'hémodialyse localement en milieu hospitalier. Un budget récurrent de 950 000 $ sera également offert, afin de financer les dépenses de fonctionnement telles que les ressources humaines, les fournitures et les dépenses liées aux chaises comme l'entretien et l'informatique.

Citations :

« Nous avons à coeur de fournir aux personnes souffrant d'insuffisance rénale le meilleur accès possible à des services d'hémodialyse, et ce, le plus près possible de leur domicile. Dans le contexte géographique qui est propre aux Îles-de-la-Madeleine, il est essentiel de soutenir l'implantation d'un tel service et de s'assurer de son accessibilité auprès de tous ceux qui en ont besoin. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce projet très attendu de la mise en place d'un service d'hémodialyse à l'Hôpital de L'Archipel répondra à un besoin essentiel pour notre communauté, puisqu'il évitera le déracinement de certaines personnes qui souffrent de problèmes rénaux majeurs et qui devaient jusqu'à maintenant s'expatrier sur le continent pour recevoir les soins nécessaires. Les installations pourront profiter par le fait même aux personnes qui désirent séjourner aux Îles temporairement ou en vacances et qui sont aux prises avec de telles contraintes de santé. »

Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine

« Je salue cette initiative qui témoigne de l'attention que nous accordons aux besoins de la population des Îles-de-la-Madeleine. Nous voulons qu'elle ait accès à la plus grande gamme possible de services en matière de santé, et ce, afin d'éviter de longs déplacements aux personnes les plus vulnérables et d'améliorer ainsi leur qualité de vie. »

Pierre Moreau, ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le nouveau service d'hémodialyse qui s'ajoute vient compléter la dialyse déjà offerte à domicile aux Îles-de-la-Madeleine. Il s'adresse à trois types de clientèle, soit les personnes qui bénéficient d'un service de dialyse à domicile et qui doivent être hospitalisées, les personnes ayant besoin de traitements d'hémodialyse en milieu hospitalier ainsi que les personnes recevant de l'hémodialyse et qui sont de passage aux Îles, en visite auprès de leur proche ou en tant que touristes.

Les services seront offerts en partenariat avec les équipes de néphrologie du CHU de Québec-Université Laval, avec la collaboration de l'équipe médicale de l'Hôpital de L'Archipel.

