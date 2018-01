Air Canada lancera de nouvelles liaisons intérieures et régionales en juillet 2018







Vols au départ d' Edmonton et à destination de Kelowna et de Victoria

Vols au départ de Calgary et à destination de Comox

MONTRÉAL, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 2 juillet 2018, elle assurera des vols sans escale intérieurs et régionaux. Ces vols sont offerts à la vente avec des tarifs promotionnels de lancement au www.aircanada.com, avec l'application Air Canada et par l'intermédiaire des agents de voyages.

« Nous sommes heureux de proposer de nouveaux vols sans escale assurés par Q400 de Bombardier entre des villes prisées de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, alors que nous poursuivons l'expansion stratégique de notre vaste réseau intérieur, a déclaré Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada. Étant donné la croissance soutenue de plusieurs collectivités de l'île de Vancouver et de la région de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, nous saisissons l'occasion d'ajouter de nouveaux services sans escale et d'offrir d'autres options de voyage pratiques. »

« Comme l'Alberta est un marché de grande importance, l'exploitation de nouveaux vols directs à destination de Kelowna, de Victoria et de Comox constitue une excellente nouvelle pour l'économie touristique de la Colombie-Britannique, a affirmé Walt Judas, président et chef de la direction de la Tourism Industry Association of British Columbia. L'engagement d'Air Canada à exploiter ces liaisons non seulement donne un élan important aux collectivités individuelles, mais il apporte également un avantage considérable à l'ensemble des régions de Thompson Okanagan et de l'île de Vancouver. »

« Il est essentiel de miser sur un service aérien uniforme et pratique pour inciter les voyageurs à découvrir de nouvelles destinations et les encourager à revenir, a ajouté Lisanne Ballantyne, présidente et chef de la direction de Tourism Kelowna. Ces nouvelles liaisons appuient la popularité croissante du centre de l'Okanagan pour les voyageurs d'affaires et d'agrément qui cherchent à passer des vacances paisibles ou à organiser des réunions et des événements dans un lieu vibrant. Nous sommes heureux du grand nombre de correspondances internationales qui sont ainsi proposées aux visiteurs souhaitant découvrir les expériences gastronomiques, les aventures en plein air à longueur d'année et les escapades sur les terrains de golf de Kelowna, ou encore les festivals et événements de notre ville lacustre. »

« Nous sommes contents d'apprendre qu'il y aura plus de vols quotidiens entre Calgary et Comox. Nos résidents auront plus de possibilités de correspondance avec le reste du réseau mondial d'Air Canada. Les visiteurs trouveront pratique le vol en milieu de journée pour accéder aux incroyables attractions et prestations dans la vallée et au-delà », a affirmé Paul Ives, maire de la ville de Comox.

« Le bureau du développement économique et du tourisme de la vallée de Comox se réjouit de cette nouvelle et remercie Air Canada de reconnaître l'importance de l'aéroport de la vallée comme plaque tournante de transport sur l'île de Vancouver. Cette connectivité accrue alimentera le tourisme, les voyages d'affaires et les investissements, ce qui favorisera la santé économique de la région », a ajouté John Watson, directeur exécutif du bureau du développement économique et du tourisme de la vallée de Comox.

Les horaires de tous les vols sont conçus pour offrir des correspondances pratiques avec les vols du réseau international d'Air Canada, et les passagers pourront accumuler et échanger des milles Aéroplan, de même que bénéficier des avantages réciproques associés au réseau Star Alliance. En outre, ceux qui y sont admissibles pourront profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable aux escales canadiennes de l'exploitation principale, y compris Edmonton et Calgary, de l'embarquement prioritaire et d'autres avantages.

Liaison et fréquence Vol Départ Arrivée Edmonton-Kelowna - toute l'année AC8395 YEG-YLW Edmonton à 8 h 40 Kelowna à 8 h 59

AC8403 YEG-YLW Edmonton à 16 h 05 Kelowna à 16 h 24 Kelowna-Edmonton - toute l'année AC8394 YLW-YEG Kelowna à 9 h 30 Edmonton à 11 h 51

AC8404 YLW-YEG Kelowna à 16 h 55 Edmonton à 19 h 16 Edmonton-Victoria - service saisonnier AC8095 YEG-YYJ Edmonton à 8 h 40 Victoria à 9 h 40

AC8053 YEG-YYJ Edmonton à 16 h Victoria à 17 h Victoria-Edmonton - service saisonnier AC8086 YYJ-YEG Victoria à 10 h 10 Edmonton à 12 h 55

AC8088 YYJ-YEG Victoria à 17 h 30 Edmonton à 20 h 15 Calgary-Comox - service saisonnier AC8362 YYC-YQQ Calgary à 10 h 05 Comox à 10 h 58

AC8361 YQQ-YYC Comox à 11 h 30 Calgary à 14 h 14

Ces nouvelles liaisons s'ajoutent aux nouveaux services sans escale en Amérique du Nord, qui ont été annoncés précédemment par Air Canada et qui seront inaugurés en 2018 :

Toronto - Omaha / Providence / Nanaimo / Kamloops

- / / / Montréal- Baltimore / Pittsburgh / Victoria

/ / Edmonton - San Francisco

- Vancouver - Sacramento

En 2018, Air Canada lancera de nouveaux services internationaux, dont les suivants :

Toronto ? Shannon ( Irlande ), Porto ( Portugal ), Zagreb (Croatie), Bucarest (Roumanie) et Buenos Aires (Argentine)

? ( ), ( ), (Croatie), Bucarest (Roumanie) et Buenos Aires (Argentine) Montréal ? Tokyo Narita (Japon), Dublin ( Irlande ), Bucarest (Roumanie) et Lisbonne ( Portugal )

( ), Bucarest (Roumanie) et Lisbonne ( ) Vancouver ? Paris (France) et Zurich (Suisse)

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 200 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 45 millions de passagers en 2016. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 60 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 300 aéroports dans 191 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2017. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 30 janvier 2018 à 10:00 et diffusé par :